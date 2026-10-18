Encontraron con vida a una menor buscada con Alerta Sofía en Buenos Aires: hay un detenido

Una niña por la que se había activado el protocolo nacional de emergencia Alerta Sofía fue encontrada con vida este fin de semana en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires. Durante el operativo de rescate, llevado a cabo por las fuerzas federales de seguridad, un hombre quedó detenido y puesto a disposición de la Justicia.

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El hallazgo fue confirmado en las últimas horas a través de la red social X por la Secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien resaltó la efectividad del sistema de búsqueda inmediata y la coordinación de los efectivos intervinientes.

"Gracias a la rápida activación de la Alerta Sofía y al trabajo coordinado de las Fuerzas Federales de Seguridad, la menor C.A.R.C. fue encontrada con vida en Campana, provincia de Buenos Aires", celebró la funcionaria nacional.

La localización de la pequeña se concretó durante un allanamiento relámpago realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), con el apoyo logístico y territorial de efectivos de la Gendarmería Nacional.

En el mismo procedimiento, el personal policial aprehendió a un hombre mayor de edad que se encontraba en la vivienda. Su vínculo con el hecho y el nivel de responsabilidad en la desaparición de la menor forman parte de las diligencias judiciales en curso.

Cooperación internacional con Uruguay

Un aspecto clave del operativo fue la participación de las fuerzas de seguridad del país vecino. Aunque no se precisaron los detalles técnicos sobre el cruce de datos o rastreos, las autoridades argentinas valoraron especialmente el aporte del Gobierno uruguayo para dar con el paradero de la niña.

"Mi reconocimiento a todos los efectivos que participaron del operativo y a las autoridades de Uruguay por la cooperación que permitió alcanzar este resultado", enfatizó Monteoliva.

¿Qué es la Alerta Sofía?

El sistema Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia nacional diseñado para coordinar la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuyas vidas o integridad física se consideren en alto riesgo. Funciona mediante la difusión masiva y urgente de la imagen y datos del menor a través de medios de comunicación, redes sociales y telefonía celular.

Por el momento, los investigadores mantienen bajo estricto secreto de sumario la edad exacta de la víctima, las circunstancias en las que fue captada y la carátula judicial bajo la cual quedó imputado el sujeto detenido.