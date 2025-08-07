Examen de residencias: el médico denunciado por copiarse y otros 116 postulantes volvieron a rendir Se presentaron esta mañana para ser evaluados nuevamente tras las incongruencias detectadas en las pruebas.

Luego de que el Gobierno denunciara penalmente a un alumno por hacer trampa durante el examen para las residencias médicas, 117 alumnos se presentaron esta mañana para revalidar lo rendido.

Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, precisó que “son 100% de preguntas nuevas, respetando la bibliografía” y que a todos los alumnos les quitaron las pertenencias y las guardaron en bolsas cerradas.

Lo sorpresivo de la jornada es que el alumno que utilizó un modelo de anteojos inteligentes de aspecto común, presuntamente para copiarse, fue admitido para rendir la revalidación.

“La denuncia penal la firmé yo y es por el caso del de los lentes inteligentes, que es lo único que se pudo confirmar. Que no es una prueba definitiva ni mucho menos. La denuncia se hace para que se investigue, porque a lo mejor hubo otras formas de copia u otras formas de información. No sé cuál es la figura penal”, indicó Vilches ante los medios de comunicación.

Luego expresó: “El primer examen no se anuló, esto es una revalidación. Si no hay compatibilidad o congruencia entre la nota que van a tener ahora y la de antes, no van a poder adjudicar de esa manera”.

Respecto a la admisión del alumno que utilizó los lentes inteligentes, el funcionario respondió: “Esa persona no puede ser apartada porque nosotros no tenemos ninguna orden judicial que diga que lo tenemos que apartar. Está dando examen sin lentes y sin camaritas”.

“La Justicia no aplica el sentido común, aplica otras normas que se deben cumplir. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hay que probar que, además de tener los anteojos, se copió. Y eso lo prueba la Justicia”, agregó Vilches

Para esta jornada, las autoridades de la Facultad de Medicina reforzaron los controles y hasta utilizaron un detector de metales. “No tenemos ninguna consideración con los que no se presentaron, veremos por qué no lo hicieron. Lo que sí, ya quedan fuera de la adjudicación”, dijo Vilches.

MIRA TAMBIÉN Exploración del cañón submarino de Mar del Plata: Cómo ver en vivo el streaming del CONICET

El secretario detalló que “no hay número de alumnos sospechados” y que el único denunciado penalmente es el de los lentes: “Eso inicia una investigación. Si de la investigación surgen más, habrá más”.

“Seguramente de los que están dando el examen acá hay muchos que son buenos alumnos y van a revalidar su nota”, completó el funcionario, que confirmó que los resultados estarán para el lunes.

Pautas estrictas para evitar fraudes y garantizar la integridad

A través de la Disposición 61/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud estableció que la prueba tendrá modalidad escrita, con 100 preguntas de opción múltiple a responder con tinta negra y un tiempo límite de cuatro horas, desde las 9 hasta las 13.

No se permitirá el ingreso de dispositivos tecnológicos como celulares, relojes inteligentes, calculadoras o anteojos inteligentes. Además, los que deban usar el baño serán acompañados por personal responsable del aula, para evitar cualquier intento de comunicación indebida.

Según detalla el anexo de la normativa, la evaluación se enfocará en evaluar el conocimiento y su aplicación, la comprensión de mecanismos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos, la construcción de diagnósticos diferenciales, la fundamentación clínica, la integración de saberes, la claridad expresiva y la adhesión a principios éticos.

La nueva calificación no podrá superar la obtenida en el examen original. Se aceptará un margen de hasta un 10% de diferencia para mantener la nota previa, pero si la nueva evaluación resulta en un puntaje menor, se considerará esa calificación para el orden de mérito.