Ezeiza operará con restricciones durante 18 días y las aerolíneas modificarán sus vuelos

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza comenzará este domingo 25 de octubre una etapa clave de su plan de modernización , que reducirá temporalmente su capacidad operativa durante 18 días, hasta el 11 de noviembre. La medida obligará a distintas aerolíneas a modificar sus itinerarios, incorporar escalas para cargar combustible y, en algunos casos, suspender servicios internacionales.

Durante ese período, la terminal operará con una única pista habilitada y una longitud disponible que pasará de 3.300 a 1.850 metros. Las restricciones forman parte de un programa de obras por 110 millones de dólares, impulsado por Aeropuertos Argentina y supervisado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

El impacto más importante se concentrará en los vuelos de largo alcance hacia Estados Unidos, Europa y Asia. La reducción de la pista limita la capacidad de despegue de aviones de fuselaje ancho, como los Boeing 777, Boeing 787 y Airbus A330, que no podrán transportar en todos los casos el combustible habitual para completar trayectos intercontinentales sin escalas.

Para sostener la conectividad, varias compañías implementarán paradas técnicas para reabastecimiento de combustible. Aerolíneas Argentinas realizará escalas en Río de Janeiro en sus vuelos a Madrid y Roma; Air Europa lo hará en Montevideo, mientras que Iberia reducirá sus servicios a Madrid a dos vuelos diarios, también con parada en la capital uruguaya.

En tanto, Level operará un vuelo diario a Barcelona con escala en Montevideo, mientras que Arajet incorporará paradas en Resistencia y Asunción para sus conexiones con República Dominicana.

Copa Airlines utilizará los aeropuertos de Rosario o Córdoba para reabastecer sus aviones antes de continuar hacia Panamá. Además, ofrecerá cambios de viaje sin penalidades a los pasajeros afectados durante el período de restricciones.

Menos frecuencias y suspensiones temporales

Otras compañías eligieron reducir sus operaciones. Plus Ultra disminuirá a dos vuelos semanales sus servicios a Madrid, mientras que LATAM suspenderá temporalmente la ruta entre Buenos Aires y Miami hasta que concluyan las obras.

En contraste, distintas aerolíneas regionales y de cabotaje podrán mantener sus cronogramas previstos, ya que utilizan aeronaves de menor porte, con mayor flexibilidad para operar con una pista más corta. Entre las compañías mencionadas se encuentran JetSMART, Andes, GOL Linhas Aéreas, Sky Airline, Avianca, Boliviana de Aviación e ITA Airways.

Sin embargo, 14 aerolíneas internacionales suspenderán temporalmente todos sus vuelos desde y hacia Ezeiza durante los 18 días de restricciones. La lista incluye a Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta Air Lines, Emirates, Ethiopian Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines y United Airlines.

La mayoría de las empresas comunicó los cambios con anticipación para que los pasajeros pudieran gestionar reprogramaciones, reembolsos o conexiones alternativas. Quienes tengan viajes previstos durante esas fechas deberán consultar directamente con su aerolínea para confirmar el estado de sus vuelos y las condiciones de los cambios.

Cuándo volverá a operar con normalidad

La reducción de la capacidad operativa corresponde a la fase más compleja del plan de modernización del principal aeropuerto internacional del país. Además de la rehabilitación de las pistas y de su intersección, los trabajos incluyen la renovación integral del sistema de balizamiento, la repavimentación de la calle de rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos de mantenimiento para las operaciones de rampa.

Según el cronograma previsto, la reapertura total de las pistas está programada para el mediodía del 11 de noviembre. A partir de entonces, las cerca de 30 aerolíneas que operan regularmente en Ezeiza podrán recuperar sus programaciones habituales, aunque continuarán algunas tareas complementarias en distintos sectores del aeropuerto.