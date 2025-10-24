Feroz ataque en un galpón de ajos: dos perros atacaron a un empleado de 75 años y lo hirieron de gravedad El ataque de los dos perros pitbull se produjo cuando la víctima ingresó al predio ubicado en El Algarrobal.

Dos perros bravos pitbull atacaron e hirieron de gravedad a un empleado de un galpón de ajos de Las Heras, esta mañana, cuando el hombre se disponía a realizar sus tareas diarias.

La victima –un trabajador temporal, Jorge T., 75 años, sin domicilio fijo- sufrió heridas graves en los brazos y debió ser internado en el hospital Lagomaggiore, en tanto que los animales quedaron en poder de Zoonosis municipal.

Cerca de las 7.55 ingresó un llamado a la línea de Emergencias 911 informando que en calle San Esteban frente al galpón de Ajo Lufrán, a 500 metros al Sur de calle Puebla, en El Algarrobal, un perro atacó a un hombre y que el animal sería del galpón.

Cuando llegó al lugar un móvil policial los uniformados constataron que la persona fue sufrió el ataque presentaba lesiones en el cuello y en uno de sus brazos que se encontraba comprometido, con desprendimiento de piel y músculo.

El herido explicó que trabaja en el galpón de ajos y que al llegar ingresó al predio y fue atacado por uno de los perros y luego otro de perro más se sumó al ataque.

Minutos más tarde llegó al lugar una ambulancia de SEC y el medico diagnostico “heridas desgargantes en ambos miembros superiores” por lo que fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

Desde la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras se dispuso las actuaciones de rigor y que personal de Zoonosis municipal retire los agresivos canes.