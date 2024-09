Guillermo Francos defendió el veto a las jubilaciones y avaló las transformaciones que lleva adelante Milei El jefe de Gabinete se presenta en el Congreso de la Nación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encuentra en el Congreso de la Nación desde las 11 horas: allí se presenta en la Cámara de Diputados y da su primer informe de gestión después de responder más de 2.000 preguntas por parte de los legisladores. “Bajo el liderazgo del presidente Milei estamos llevando adelante transformaciones radicales, que encausarán al país en la senda de crecimiento y desarrollo que abandonamos hace tanto tiempo”, destacó.

Francos fue recibido por Martín Menem, titular de la Cámara baja, en una sesión que podría tener una duración de siete horas. En su discurso, el funcionario se expresó sobre la reducción de precios de alquileres, eliminación de trámites, recorte del gasto público, desregulaciones comerciales y flexibilizaciones en mecanismos de pago. Entre las omisiones, evitó las repreguntas pertinentes al rol de Santiago Caputo, sueldos directivos de empresas estatales, presupuesto universitario o detalles de la Ley del Presupuesto 2025. En ese marco, sintetizó que las decisiones del actual Gobierno “ponen en marcha una expectativa distinta para la actividad económica”.

“Durante la campaña, el Presidente sostuvo su intención de luchar fuertemente contra el gasto del Estado, buscar el equilibrio fiscal y luchar contra la inseguridad”, inició su presentación el jefe de Gabinete, remarcando los bastiones que prioriza la actual gestión, y continuó leyendo: “No existe en el mundo un Gobierno que haya logrado sacar adelante leyes que cambien el país de una manera tan profunda y establecer los cimientos para el crecimiento y la estabilidad”.

Además, Guillermo Francos se refirió al veto de los aumento para jubilaciones: “La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable porque se establecen gastos exorbitantes”. En contraste, sostuvo que el sistema jubilatorio aprobado por decreto por Javier Milei “permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año” y pidió “evitar las ilusiones de mejoras sin fundamento”.

La Jefatura de Gabinete recibió 3.535 consultas de los legisladores, que fueron unificadas en 2.135: el bloque de Unión por la Patria fue el que más interpeló al funcionario con 1.041 preguntas, seguido de la bancada de la Unión Cívica Radical (401), el PRO (208), Encuentro Federal (143) y la Coalición Cívica (131). El santafesino Eduardo Toniolli (UP) fue el que más requisitorias realizó, con 98; seguido por la porteña Vanina Biasi (FIT) con 72 y el bonaerense Juan Marino (UP) con 69. En el anterior antecedente, el pasado 15 de mayo, Nicolás Posse respondió 1.286 interrogantes.

Desarrollo económico

Guillermo Francos inició con críticas hacia la pasada gestión económica (“hubo un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto, que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía”) y afirmó que la llegada de Javier Milei revirtió ese rumbo: “Empezamos a construir una base de una nueva Argentina; un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un Estado chico con menos impuestos, con estabilidad y sin inseguridad”.

Fue en ese marco que destacó que “la sanción de la ley Bases fue un enorme hito en esta gestión” dado que constituye “un instrumento que pone en marcha una expectativa distinta para la actividad económica, más allá de los logros que el Gobierno está obteniendo”. “Esta ley le devuelve la libertad a los argentinos, impulsa la actividad privada, atrae inversiones y genera puestos de trabajo”, añadió.

Luego se refirió “al regreso del crédito de la Argentina, que beneficia también al sector productivo; en julio el Banco Nación colocó créditos por $1,6 billones” y aseguró que “solucionamos la famosa bola de Leliqs” y “reordenamos el pago de la deuda externa, cumpliendo con todos los vencimientos. Todo eso sin que el Tesoro reciba financiamiento del Banco Central”.

Sobre la producción energética, remarcó el “superávit en el primer semestre de 2024. Un hecho que no se registraba desde hace 15 años, con la excepción de un breve período durante la pandemia”. “Alcanzamos la producción de gas más alta de los últimos 17 años y la más alta de petróleo de los últimos 15. Empezamos a normalizar poco a poco un sector fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país”.

A su vez, opinó que “a esta nueva Argentina que estamos construyendo le corresponde un nuevo pacto fiscal entre el Estado Nacional y los contribuyentes” y desarrolló el lanzamiento de las “moratorias deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social, e impulsamos la regularización de activos adquiridos en el país y en el exterior. Queremos que los contribuyentes puedan regularizar sus patrimonios en mejores condiciones, y que los alcances de esta medida perduren más allá de posibles cambios de gobierno”.

Seguridad y Justicia

El primer aplauso de la jornada ocurrió cuando el jefe de Gabinete se expresó sobre el Plan Bandera, que “movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles y dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. Se trata del periodo más largo desde 2013”. “La coordinación del Gobierno nacional, provincial y municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narcoterrorismo. Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad”, dijo.

Asimismo, se refirió a una serie de leyes que presentó el oficialismo, y enumeró: “Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada”. En ese sentido, comparó esos proyectos con “el nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle”.

Guillermo Francos no eludió la conformación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): “Nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada […]. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”. Sin embargo, los decretos no se envían al Poder Legislativo y no existió discusión previa de los fondos para el financiamiento.

Posteriormente, señaló que “realizamos un gran esfuerzo para agilizar la mayor cantidad de concursos” para ocupar las vacantes en el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia: “Tenemos a consideración las ternas correspondientes a 139 cargos de jueces”. “En sólo cinco meses, remitimos las ternas para la cobertura de 55 vacantes. Esto supera al total de las enviadas anualmente en 17 de los últimos 24 años”, comparó.

Las funciones del Ministerio de Capital Humano

El jefe de Gabinete analizó que “en materia social, avanzamos firmemente con la decisión de asistir a los más vulnerables y eliminar a los gerentes de la pobreza, que lucran con las necesidades de la gente”. En ese sentido, y de forma previa a comentar los incrementos en asignaciones sociales, comentó que “habilitamos la línea de denuncias anónimas 134, en la que recibimos más de 160.000 llamadas. De ese total, 60% implican irregularidades en la gestión de planes sociales y 9.000 derivaron en denuncias judicializadas”.

“Los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlo”, reflexionó antes de apuntar el lanzamiento del “Plan Nacional de Alfabetización, una deuda histórica de nuestro país, que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad”.

Por su parte, destacó “la declaración de la educación como servicio esencial, que ya tiene media sanción en esta Cámara. Con esta iniciativa, aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizamos 180 días de clases en todo el país”. La medida impide medidas de fuerzas en medio de un contexto de reclamos paritarios de los sindicatos docentes.

El principal comentario de Guillermo Francos sobre políticas universitarias fue al referirse a la intervención policial de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, sugiriendo la malversación de fondos públicos, y luego señaló que “la UBA no rindió fondos por el 80% de los recursos utilizados en el 2015”. “El Gobierno nacional tiene su propio punto de vista sobre el financiamiento universitario”, dijo en medio del debate por la sanción de un refuerzo presupuestario en el Senado.