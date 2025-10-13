Hallaron la billetera del chofer desaparecido en la habitación de hotel que ocupó el asesino del doble femicidio Martín Sebastián Palacio, de 49 años, está siendo buscado desde el 7 de octubre, cuando Pablo Laurta subió a su Toyota Corolla

Al mismo tiempo que el fiscal de la ciudad de Córdoba Gerardo Reyes trabaja para esclarecer el doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), los investigadores continúan con la búsqueda de Martín Sebastián Palacio, el chofer de una aplicación de viajes que había sido contratado por Pablo Laurta, el presunto femicida, para viajar de Concordia, Entre Ríos, a Córdoba.

En ese sentido, este lunes la Policía entrerriana confirmó el hallazgo de la billetera del conductor del Toyota Corolla blanco, en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se alojó el uruguayo con su hijo, luego de escapar de la escena del doble asesinato.

En la requisa en el cuarto, número 209, en el que se alojó Laurta junto a P., los detectives secuestraron, además, una pistola Bersa calibre .380 con dos cargadores y municiones, más de cinco teléfonos celulares y varios chips distribuidos entre la cama y una mochila negra.

También hallaron un disco rígido externo, una importante suma de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares dentro de una valija azul, una mira telescópica que podría haber sido utilizada para vigilar la casa donde vivían su expareja, la exsuegra y su hijo, y un collar de perlas dentro de un estuche.

El procedimiento, además, incluyó la toma de huellas y rastros biológicos en superficies y objetos.

Las fuentes detallaron que los peritos se abocarán a ordenar estudios de trazabilidad de tickets y comprobantes que puedan anclar horarios, domicilios o compras, además de aguardar el resultado de los análisis forenses a los que serán sometidos los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, con el objetivo de extraer búsquedas, comunicaciones y geolocalización.

Desde el 7 de octubre pasado, el paradero de Martín Sebastián Palacio, un chofer de 49 años, es un misterio. Sin embargo, el arresto en Gualeguaychú (Entre Ríos) del uruguayo Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, dio algunas certezas a los investigadores que permitieron llenar algunos casilleros vacíos.

Ese día, Palacio se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Laurta. El presidente de “Varones Unidos” lo saludó como si ya lo conociera y guardó un bolso en el baúl de su Toyota Corolla blanco. Tenía que llevarlo a Santa Fe, un viaje por el que el pasajero ofreció 1 millón y medio de pesos.

La cámara de seguridad de un maxikiosco registró el momento. El video, en manos de la Policía de Entre Ríos, encabeza esta nota.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, luego de salir de la terminal, el Corolla se dirige hacia el sur y luego toma la ruta 22, con dirección a la localidad de Federal, hacia el oeste. Sin embargo, gira y regresa hacia la autovía ruta 14. A la altura de la localidad de Estancia Grande, sale de la ruta y se mete en un camino de ripio. Por caminos secundarios sigue hasta llegar a General Campos.

En ese punto, sale hacia la ruta 18 (que atraviesa Entre Ríos en forma perpendicular) y retoma el camino hacia el oeste, en sentido a Córdoba, donde el rastro se pierde.

Fuentes del caso indicaron a este medio que no era la primera vez que Laurta contrataba a Palacio para un viaje y creen que su desaparición está íntimamente ligada al doble femicidio.

Este domingo, la Policía entrerriana capturó al uruguayo en un hotel de Gualeguaychú, al que huyó luego de matar a su ex pareja y a su ex suegra, indicaron fuentes del caso. Con él estaba su hijo de 5 años, identificado como P, a quien había secuestrado.

El caso comenzó cuando Palacio, originario de Córdoba y residente de la Ciudad de Buenos Aires, aceptó un encargo para realizar un traslado ejecutivo.

Según el testimonio de su hermana, con quien mantenía comunicación habitual, el conductor le informó sobre los detalles del viaje y el monto acordado. Sin embargo, tras llegar a Concordia, el hombre dejó de responder a las llamadas y mensajes de su familia desde el 7 de octubre.

Ante la ausencia de noticias, la hermana de Palacio acudió inicialmente a la Policía en Córdoba para denunciar la desaparición, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Decidió entonces trasladarse personalmente a Concordia, donde formalizó la denuncia el martes en la Jefatura Departamental local.

A partir de ese momento, se puso en marcha una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, las imágenes confirmaron que el conductor arribó a la terminal de Concordia y recogió a un hombre que lo esperaba.

Ambos abandonaron la ciudad por la ruta provincial 22 en dirección a Federal, según el registro de las cámaras de la zona. Sin embargo, el viernes, la investigación dio un vuelco cuando se encontró el Toyota Corolla de Palacio completamente calcinado en la ciudad de Córdoba, un dato que fue considerado clave por los investigadores.