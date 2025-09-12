Hay veto para ATN en medio de la convocatoria a gobernadores Lo confirmó el vocero de Milei que reafirmó esos fondos son para emergencias. Ya salió el veto total para universidades y Garrahan.

Aún cuando ayer abrió la mesa federal con tres gobernadores cercanos y espera seguir avanzando en el diálogo con los demás para recuperar el apoyo de los mandatarios provinciales, el Gobierno de Javier Milei confirmó ayer que también vetará la ley aprobada por el Congreso para el reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este es un punto clave ya que la ley fue impulsada por los gobernadores ante el ajuste en el envio de fondos por parte de la Nación a las provincias.

La confirmación de este nuevo veto llegó ayer por la mañana a través del vocero presidencial, Manuel Adorni tras defender el veto del Presidente a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia en salud pediátrica que aseguraba fondos para normalizar las prestaciones y salarios en el Hospital Garraghan.

“La Ley de los ATN se veta, sí, pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, manifestó Adorni, al tiempo que explicó que se trata de una herramienta pensada para momentos de crisis en las provincias, y que en caso se promulgarse esta iniciativa “quedarían desprotegidas”.

El vocero presidencial puntualizó que “los ATN están pensados por si hay alguna crisis en alguna provincia. Históricamente se usaron como cajas de la política. Nosotros no solo no las utilizamos para eso, sino que les damos el uso que corresponde, que es para casos de graves inundaciones o incendios”.

El funcionario dijo que vetar esa ley significa que: “cada paso que damos es en pos de lo que queremos para la Argentina, que sea un país normal, con las cuentas equilibradas, sin inflación, con crecimiento, con ‘laburo’, con que la gente gane más, todas cosas que desde hace mucho tiempo no se ven en la Argentina”.

El Presidente insiste con los vetos pese a la dura derrota electoral del domingo, aunque es muy grande el desafío del oficialismo en el Congreso para sostener estos rechazos ya que la oposición ya avisó que insistirá con estas leyes.

Tras las últimas embestidas de la oposición en el ámbito legislativo, Milei logró sostener el veto a las mejoras para jubilados pero perdió por goleada con el veto a la Emergencia en Discapacidad. Ahora asoma un escenario más propicio para la derrota, al menos que ofrezca una mejora sustancial en el reparto de fondos a las provincias como para sumar aliados en el Parlamento.

Los gobernadores, que esperan gestos “en serio” y “negociación”, se sienten fuertes con su alianza de Provincias Unidas y ya no quieren escuchar promesas que al final son incumplidas.

Según la Ley de Coparticipación Federal, los ATN son para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.

La iniciativa aprobada por el Congreso y que será vetada, incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto), en el que se establece que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

Con el veto el Presidente se expone a otra eventual derrota en el Congreso. pero Milei se mantiene intransigente frente a iniciativas que rompen el equilibrio fiscal. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y las bandas cambiarias para el dólar”, afirmó el Presidente.

Se reúnen los gobernadores “unidos”

La otra cara de la “mesa federal”, se podrá ver hoy en un encuentro que tendrán los gobernadores del espacio Provincias Unidas que buscan ser una alternativa electoral en 2027. En Río Cuarto se volverá a juntar el gobernador cordobés y anfitrión, Martín Llaryora, y sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Corrientes, Gustavo Valdés. No estará el chubutense Ignacio Torres, que saludará por video, y todavía no se confirmó la presencia del santacruceño Claudio Vidal.

La imagen será una respuesta directa a la invitación al diálogo que hizo el Gobierno y que ayer reunió a tres gobernadores cercanos.

> La oposición buscará el fin de los vetos

Diputados de la oposición analizaban concretar una sesión el próximo miércoles para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades, con lo que el Congreso se encamina a dejar firme otras dos leyes en un abierto desafío al Gobierno.

La sesión será solicitada por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Será la primera deliberación del pleno del cuerpo tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones del domingo último, en las que el peronismo obtuvo el 46 por ciento de los votos.

Los legisladores están confiados en que tienen los votos para insistir con la ley para otorgar financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan, que se sancionó con una amplia mayoría.

Los opositores señalan que cuentan con los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley emergencia pediátrica y el aumento de los recursos para las universidades, y que tendrán más votos que cuando esas leyes fueron sancionadas.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos del presidente Javier Milei.

La sesión que diagrama la oposición también incluirá el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.

El veto a estas leyes despertó un fuerte rechazo de la mayoría de los bloques. Desde la UCR, Pablo Juliano, sostuvo que se impulsará el rechazo al veto a las dos leyes y le transmitió a Milei que “fue elegido para gobernar para todos” y que “sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentino”.