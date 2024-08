Homero Pettinato regresó a su programa tras el escándalo y le pidió disculpas a Javier Milei El conductor habló en el comienzo de “Sería increíble” de lo que pasó con su hermana y lo que él había dicho sobre el Presidente.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del escándalo por los videos entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández, Homero Pettinato le pidió disculpas Javier Milei por un grosero chiste que hizo en la fiesta de los Premios Olga sobre el Presidente y su hermana, Karina Milei.

“Hice un chiste hace un mes y algo que en el momento me pareció cool, que es algo interno opositor que se da por lo unidos que son Milei y su hermana. Me dedico a hacer reír y en ese chiste hice todo lo contrario: hice que medio país se sienta iracundo y resentido con mi persona”, explicó, en el inicio de Sería increíble (Olga).

Qué dijo Homero Pettinato sobre Javier Milei

Luego comentó que no es lo que él quiere lograr y sostuvo: “Pido disculpas a Javier Milei y a su hermana por ese chiste. Es violento. Violenta a la hermana de Javier Milei”.

Tras la autocrítica que hizo, Homero Pettinato expresó que luego de la repercusión de los videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández entendió que este tipo de comentarios molestan.

“Estas cosas duelen. Lo que dije le habrá dolido a la familia, a los padres, a los primos, a quien sea su círculo de afectos no es lo que a mí me representa como comunicador así que pido disculpas una vez más por ese chiste”, expresó.

Qué dijo Homero Pettinato sobre Tamara Pettinato

Pettinato hizo una relación entre el chiste que hizo y lo que le pasó a él en estos días tras la difusión del video de Tamara con Alberto. “El chiste ese generó algo que yo no quería generar en gran parte del país, en un público que me lo hizo saber este fin de semana. Obviamente violentando a mi hermana de la misma manera, devolviéndome con la misma moneda”, expresó.

Luego de las disculpas con Milei, Homero se refirió a su hermana Tamara y la volvió a defender como lo había hecho el viernes pasado en las redes. “En cuanto a lo de mi hermana, no creo que haya cometido ningún delito. El video no es en pandemia, es ocho meses más tarde. Después ella es dueña de sus actos totalmente”, opinó.

MIRA TAMBIÉN Analizan los gestos de Fabiola Yáñez en su entrevista sobre Alberto Fernández

Entonces, cuestionó a Alberto y dijo que todo se transformó en una “caza de brujas contra mujeres”. “Hay más fotos. Hay cosas que no son de mi hermana. Y no, esto no se puede olvidar. Que hay una persona que es golpeadora, que es maltratadora, que tiene que haber justicia. Creo que tenemos que apuntar contra él”, aseguró.

El panelista insistió en que su hermana “no cometió ningún delito” y es “dueña de sus actos”. “Puede ser para vos inmoral. Puede ser algo que no te gusta que suceda. Son cosas que suceden en el mundo. Repito lo que dije en Twitter. Es una excelente persona. Es una buena persona. Es una mina que ayuda a todos sus amigos, que ayudó a mi hermano como nadie, que acompaña a mi vieja todo el tiempo, que banca a toda la familia, que es el pilar de la familia. Entonces, me da muchísima pena que esté sufriendo esto”, reflexionó.

Pettinato, entonces, finalizó su idea con otra frase autocrítica. “Me gané mi hate con mi chiste. Cada uno de nosotros entiende porque fuimos bien educados para entender sobre nuestros errores y retroceder. Entendemos que cometemos errores y que a veces merecemos las represalias”, cerró.