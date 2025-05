Javier Milei confirmó que la ruptura con Villarruel no tiene retorno En el Tedeum del 25 de Mayo, el Presidente les negó el saludo a la titular del Senado y a Jorge Macri.

El presidente Javier Milei le negó el saludo a la titular del Senado, Victoria Villarruel, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el tedeum por el 25 de Mayo, y envió dos claros mensajes a la política local. Por un lado, ratificó que la ruptura con la vicepresidenta no tiene retorno y, por otro, advirtió que no perdona que el PRO no haya aceptado subordinarse a La Libertad Avanza en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, pese a las tensiones, el acuerdo entre LLA y el PRO para la provincia empieza a tomar forma. “Vamos a ir juntos y vamos a ganar. Le daremos una paliza (al PJ) en las urnas en septiembre, se la daremos en octubre y en 2027 le vamos a ganar la provincia”, afirmó Milei en una entrevista reciente en Radio Mitre.

Las condiciones del acuerdo están claras. Karina Milei -armadora política de LLA- insiste con el purismo, pero está dispuesta a negociar distrito por distrito, tal como anticipó TN, ante el poder territorial que desplegó el macrismo en la provincia en la que el partido libertario no alcanzó a hacer pie para las elecciones de medio de término de este año.

“El instrumento para el cambio somos nosotros, así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, a apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades, y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza”, fue la advertencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, en plena ebullición por el triunfo con el que se alzó en la Ciudad de Buenos Aires.

Un doble desplante de Milei, con doble mensaje

Envalentonado por el resultado de las últimas seis elecciones, especialmente en CABA, Milei le negó el saludo a Jorge Macri y Victoria Villarruel, durante su entrada a la Catedral. Primero esquivó al jefe de Gobierno porteño, que quedó con la mano en el aire y con una clara señal de desagrado, luego evitó saludar a la vicepresidenta y ni siquiera la miró, sino que pasó de largo y continuó su recorrido.

La titular del Senado sonrió de manera incómoda y luego comenzó a caminar detrás de él, hasta que se posicionó a su lado. Continuó la caminata durante varios metros hasta que finalmente se separaron para escuchar las palabras del arzobispo de Buenos Aires.

La relación entre Milei y Villarruel se quebró antes de la primera vuelta de las elecciones de 2023. Primero fue casi en silencio, luego empezó a tomar volumen, hasta que fue imposible ocultarlo. Con el desplante de este domingo, el Presidente confirmó que no hay retorno. Con Jorge Macri fue en el marco de la campaña porteña de este año.

“¡Roma no paga traidores! Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin”, escribió Milei en su cuenta de X, tras haberle negado el saludo a ambos funcionarios.

LLA denuncia que el PRO llevó adelante una campaña sucia durante las elecciones de este año, diseñadas por Antoni Gutiérrez-Rubí, el estratega catalán que también trabajó para Sergio Massa, en 2023. Pero Milei tampoco perdona que el macrismo haya desdoblado la fecha de votación y no haya aceptado subordinarse, lo que obligó a Karina Milei a poner como cabeza de lista a Adorni, uno de los dirigentes más fuertes del partido libertario.

“Si Jorge Macri no hubiera cometido el error garrafal de desdoblar, yo podría haber hecho otro acuerdo y no tenía que jugar en la elección a Manuel. Bueno, esto lo decidió Jorge Macri. Cuando decidió desdoblar, generó una situación donde yo tenía que poner un candidato”, reconoció esta semana el mandatario.

No obstante, tanto Milei como Mauricio Macri reconocen que necesitan unirse en la provincia de Buenos Aires si quieren ganarle al peronismo, por eso, más allá de los desplantes, las negociaciones siguen su cauce.