Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner: "Yo sé que vos de economía no entendés mucho"

“Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico”. Así de virulenta y ácida fue la respuesta de Javier Milei a Cristina Kirchner, cinco horas después de que la ex presidenta publicara una extensa carta con duras críticas al gobierno libertario.

En respuesta a sus dichos, entre los que también aseguró que Milei interviene y controla la economía, el jefe de Estado le contestó: “Si querés aprender un poco, prendé la tele hoy a las 19 horas que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”. El mensaje dirigido directamente a la referente opositora lo remató con otro posteo en el que escribió “de vuelta al aula”.

La referencia que hace el Presidente es al discurso que esta tarde pronunciará en Mendoza, en el tradicional encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en lo que -en principio- será su última actividad pública de la semana.

En la antesala de este evento fue que Cristina Kirchner publicó una carta de 8 páginas, titulada “Es la economía bimonetaria, estúpido”, en la que brindó un análisis de la realidad de la Argentina y cuestionó de forma contundente las políticas implementadas por el gobierno nacional.