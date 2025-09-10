Javier Milei presentará el lunes por cadena nacional el Presupuesto 2026 El Presidente dará detalles del proyecto de ingresos y gastos del Estado para el año próximo.

El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional el lunes 15 de septiembre para presentar el Presupuesto 2026. El Presidente dará, desde las 21, detalles del proyecto de ingresos y gastos del Estado y en que se espera haya un “blindaje” para garantizar el déficit cero.

El mensaje presidencial llegará horas antes de que venza el plazo para que la iniciativa oficial ingrese al Congreso.

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X. Se produce en medio de las conversaciones con gobernadores dialoguistas y luego de la derrota electoral en las legislativas bonaerenses.

Como anticipó TN, el Presupuesto 2026 forma parte de la agenda económica urgente del Gobierno luego de la contundente derrota ante Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses.

El año pasado Milei presentó el Presupuesto 2025 por cadena nacional poco antes de remitirlo al Congreso. Pero la iniciativa naufragó por falta de acuerdos parlamentarios y por eso el Ejecutivo volvió a prorrogar por decreto el Presupuesto 2023.

Presupuesto 2026: las claves del proyecto que prepara el Gobierno

Al inicio de la próxima semana el Ejecutivo debe enviar al Congreso su propuesta del Presupuesto 2026. El proyecto de ley se deberá mandar a más tardar el lunes 15.

Además del requerimiento legislativo, el Gobierno se comprometió con el FMI en la última revisión del acuerdo a presentarle al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2026 que especifique la regla del “déficit cero”.

A fines de junio, el Ejecutivo presentó un avance en el que calculó que en 2025 el PBI crecerá 5,5%, la inflación cerrará el año en 22,7% y el tipo de cambio oficial (mayorista) se ubicará en $1229 en diciembre, muy alejado del nivel actual.

De 2026 todavía no se anticiparon las previsiones oficiales, que se conocerán en los próximos días y tomarán mayor relevancia con el nerviosismo creciente que dejaron las elecciones en PBI y lo que resta para las legislativas de octubre.

El FMI respaldó el programa del Gobierno después de la derrota de las elecciones en PBA

El Fondo Monetario Internacional respaldó este martes programa del Gobierno después de la derrota de las elecciones en Provincia. Así lo confirmó la vocera del organismo, Julie Kozack, a través de su cuenta de X: “El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Kozack destacó: “Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación. Se trata del primer mensaje del organismo desde que el Tesoro empezó a intervenir en el Mercado Único y Libre de cambios (MULC) para contener el dólar.