Tensión en una escuela de Mendoza: una menor entró armada y “pide a gritos por una profesora” Una alumna de 14 años ingresó armado a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros.

Fuente: Los Andes

Según testigos la menor no ha entregado el arma y asegura que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, está en el lugar mediando.

También se desplazaron al lugar autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia. Por el momento, no se han reportado heridos.

La adolescente, alumna de segundo año del secundario, es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis.

Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, aseguró que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y han sido retirados por sus padres.

La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la menor fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

Describen a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.

El pedido de distancia y respeto a los protocolos frente a situación en escuela de La Paz

Los ministerios de Seguridad y Justicia; Salud; y Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado conjunto solicitando a medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco.

El pedido se enmarca en una situación delicada donde, según las autoridades, debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto.

Actualmente, trabaja en el lugar un comité de crisis conformado por profesionales y equipos especializados. Desde los ministerios advirtieron que cualquier alteración externa o actuación fuera de los protocolos podría generar consecuencias graves.

“El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto”, señalaron en el comunicado.