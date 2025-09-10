Luego de más de cinco horas de tensión, la menor de 14 años que se atrincheró en la escuela entregó el arma Una alumna ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros.

Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros.

Según testigos, la menor aseguró que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. Tras más de 5 horas de tensión, una negociadora de la policía de Mendoza logró que la menor entregara el arma de fuego.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, trabajaron el lugar. Afortunadamente, la extrema situación terminó sin heridos de gravedad.

También se desplazaron al lugar autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por su parte, Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, aseguró que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y fueron retirados por sus padres.

La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la menor fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

Describen a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.