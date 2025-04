Javier Milei se puso al frente de la campaña porteña: “Si quieren ver una Argentina grande, voten a Manuel Adorni” El Presidente acompañó a su vocero y candidato a legislador en un evento partidario que se realizó en Lugano.

Luego de algunas suspensiones por problema de agenda, el presidente Javier Milei acompañó este miércoles por la tarde a Manuel Adorni en un acto de campaña que ambos encabezaron en el barrio porteño de Lugano, de cara a las elecciones del próximo 18 de mayo.

El jefe de Estado se puso al frente de las actividades políticas en un distrito que es clave para el oficialismo, ya que buscará ganarle al PRO, justo cuando se negocia una alianza en otras jurisdicciones y a nivel nacional.

El líder libertario, la secretaria general, Karina Milei, y el portavoz del Gobierno llegaron poco después de las 18:30 al local partidario ubicado sobre la calle Delfín Gallo al 5742 y, tras saludar al público, se subieron a una tarima montada sobre la vereda.

Frente a los seguidores que se concentraron en el lugar y que sumaron aproximadamente unas tres mil personas, Milei les agradeció a los presentes y comenzó destacando las políticas económicas de su gestión”

“La economía viene creciendo a un ritmo del 10%, están mejorando las jubilaciones y hemos sacado argentinos de la pobreza”, introdujo el jefe de Estado.

Luego explicó la importancia de que el oficialismo nacional realice una buena performance en las elecciones de medio término. ”Es muy importante ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo” porque “nada se puede esperar de aquellos que vivieron del Estado durante 17 años con las mismas recetas”.

“Si quieren que salgamos adelante, si quieren ver a una Argentina grande nuevamente, voten a Manuel Adorni, él es quien representa las ideas de la libertad, es la voz de Milei en la ciudad”, exclamó el Presidente en su breve discurso.

Unos minutos antes había tomado la palabra el vocero, quien aseguró que “se está escribiendo la última página sobre el kirchnerismo”.

Si bien el encuentro estaba originalmente previsto para las 17:00, se demoró una hora por problemas de agenda, pero la gente esperó a los funcionarios desde temprano, con banderas y pancartas.

Desde primera hora, quien estaba en la zona supervisando todo era la legisladora y presidenta de LLA en la ciudad, Pilar Ramírez, quien organizaba el evento y hacía un seguimiento de la gente que iba llegando.

Pasadas las 17:30, una columna con decenas de militantes arribó al local con bombos y platillos, cantando una de las canciones que se popularizaron en los últimos actos y que apunta contra el kirchnerismo: “Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea y llevan las banderas que trajo el león”.

Efectivamente, en el acto, al igual que en otros de este espacio, hubo gran presencia de la juventud, incluso se acercaron algunos chicos con sus uniformes escolares, aunque había personas de todas las edades.

Otro de los temas fue dedicado a un ex aliado del oficialismo que fue expulsado por Karina Milei y que hoy compite en una lista separada: “No pasa nada si todos los traidores se van con Marra”, exclamó la militancia.

Entre la multitud también aparecieron carteles e incluso una bandera grande con la consigna “no al peaje en la autopista Dellepiane y no a la tala de árboles”, que fueron traídos por un grupo de vecinos que querían transmitirle ese reclamo al Presidente, pero no se generaron disturbios, a pesar de que no eran simpatizantes libertarios.

Cómo es común, en la plaza ubicada en frente de la tarima, un hombre colocó su manta y se puso a vender productos con el nombre y las insignias del Presidente: Banderas a 5 mil pesos y remeras a 10 mil.

En tanto, a la vuelta del lugar, sobre la avenida riestra, desde hace días está colocada un Pasacalle que reza “Adorni es Milei”, rodeados de otras que pedían el voto para la candidata del PRO Rocío Figueroa, cercana a Cristian Ritondo.

Por la zona también había varias pancartas con la frase “Larreta, volvamos”, casi en los mismos puntos en los que había voluntarios de LLA entregando panfletos.

“En un año y medio hicimos lo que todos decían que era imposible hacer: terminamos con 20 años de piquetes. Cortamos con los curros de la casta. Bajamos la inflación y trajimos estabilidad. Lo hicimos con decisión y yendo a fondo porque enfrente está el kirchnerismo, que necesita que la Argentina fracase para seguir ganando. Es kirchnerismo o libertad”, decía el folleto.

Además de Milei, Karina, Adorni y Ramírez, del acto participaron el legislador Juan Pablo Arenaza, que busca renovar su banca, y varios de los referentes comunales del espacio.

También asistieron algunos referentes libertarios, incluida la plana mayor del programa La Misa, encabezada por Daniel “El Gordo Dan” Parisini.