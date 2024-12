Jorge Macri rechazó un pacto con LLA para las elecciones de 2025: “No creo que el único camino sea la unidad” El jefe de Gobierno porteño pidió que el PRO vaya separado en las legislativas del año que viene y buscar acuerdos con el oficialismo en el Congreso.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, desestimó la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas de 2025. “No creo que el único camino sea la unidad”, consideró.

El máximo funcionario de la Ciudad de Buenos Aires pidió que el PRO vaya separado en los comicios del año que viene y luego buscar consensos con el oficialismo en el Congreso.

“No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto. ‘Es como yo digo o no es nada’. La vida no es así”, planteó en alusión indirecta a aquella advertencia que Javier Milei lanzó en su entrevista con Forbes, cuando dijo: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no, iremos separados. No vamos a engañar al electorado”.

“No creo que el único camino sea una unidad como cualquiera lo plantee. Puede armarse acá el frente de una manera, en Córdoba de otra, en Mendoza de otra”, dijo Macri en declaraciones a “Sábado Tempranísimo”, por Radio Mitre.

Sin nombrar al Presidente, el alcalde porteño profundizó: “Si uno quisiera encontrar un acuerdo con quien fuera, lo hemos hecho en el pasado, arranca por el país que quiere, con acuerdos programáticos. No se arranca diciendo ‘o venís conmigo o sos el enemigo’. No entiendo las cosas de esa manera. No puede ser que si estamos con ellos, somos el futuro; y si no, somos kirchneristas”.

“Bullrich es del PRO”

Macri se mostró satisfecho por el desdoblamiento de las elecciones de CABA y, en ese sentido, le respondió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien había dicho que la decisión del jefe comunal “no tiene sentido”.

“No estoy de acuerdo con Patricia Bullrich. Es su postura y la respeto. No hay que subestimar a la gente. Es bueno en la construcción de lo cívico. Es hacerlo de cara a la sociedad. No hay nada oscuro. Bullrich es del PRO. No creo en el pensamiento único”, dijo Jorge Macri.

“Volvemos a lo que era una tradición, como en el 2003 de desdoblar las elecciones. Es muy bueno que en una elección se discuta el tema de los porteños y la otra parte lo nacional”, sostuvo.

Y planteó: “Es importante que los porteños tengan sus posturas. Por ejemplo: ¿El Puerto, al igual que la terminal de Retiro, tiene que ser de la Ciudad o Nacional?”.

Macri repasó cuánto cuesta realizar las PASO y argumentó por qué deberían eliminarse: “Me gusta que haya una crítica del Gobierno nacional. Ese argumento lo tienen que tomar y suspender las PASO en todo el país. Nos vamos a ahorrar mucha plata. A nivel nacional, las PASO cuestan doscientos mil millones de pesos, y en la Ciudad veinte mil millones de pesos. Es bueno si quieren ahorrar plata”.