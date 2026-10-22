Juicio por la muerte de Maradona: absolvieron al médico clínico y el fallo final será el 22 de diciembre

El juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona entró en su etapa decisiva. Este jueves, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro —Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón— anunciaron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y pasaron a deliberar sobre la responsabilidad penal del resto de los profesionales de la salud imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.
Durante el cierre del debate, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, se mostró emocionado al dirigirse a las partes y fundamentó el receso previo a la sentencia:
"Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas".
Las últimas palabras de los acusados
Previo al pase a deliberación, cuatro de los seis imputados hicieron uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras en el proceso judicial.
- Agustina Cosachov (psiquiatra): "Lamento enormemente el fallecimiento de Diego Maradona y acompaño el dolor que sigue atravesando la familia. Yo hice todo lo que pude para ayudarlo".
- Leopoldo Luque (neurocirujano): "Lamento profundamente la muerte de Diego. Me dolió, me va a doler siempre. Yo soy inocente, defendí mi inocencia durante todas las jornadas y lo vuelvo a reiterar hoy".
- Ricardo Almirón (enfermero): "Mi vida fue y es una pesadilla. Siento mucho la pérdida del paciente. Tengo mi conciencia tranquila porque hice mi trabajo, por eso sigo viviendo en paz. Hace 6 años que no puedo trabajar, necesito y merezco mi libertad para poder darle de comer a mi hijo".
- Mariano Perroni (coordinador de enfermeros): "Me solidarizo con la familia y entiendo la pérdida de un familiar. Gracias por darnos esta oportunidad para defendernos".
Por su parte, el psicólogo Carlos Díaz y la médica Nancy Forlini optaron por no declarar antes del veredicto que definirá el futuro de las acusaciones por homicidio con dolo eventual.