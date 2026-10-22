Juicio por la muerte de Maradona: absolvieron al médico clínico y el fallo final será el 22 de diciembre

El Tribunal N°7 de San Isidro absolvió al clínico Pedro Di Spagna y pasó a deliberar sobre la situación de los otros seis imputados. Antes de la lectura de la sentencia, fijada para el 22 de diciembre de 2026, Luque y Cosachov insistieron en su inocencia.

El juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona entró en su etapa decisiva. Este jueves, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro —Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón— anunciaron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y pasaron a deliberar sobre la responsabilidad penal del resto de los profesionales de la salud imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

Durante el cierre del debate, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, se mostró emocionado al dirigirse a las partes y fundamentó el receso previo a la sentencia:

"Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas".

Las últimas palabras de los acusados Previo al pase a deliberación, cuatro de los seis imputados hicieron uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras en el proceso judicial.