    • 22 de octubre de 2026 - 22:15

    Juicio por YPF: la Corte Suprema de EEUU aceptó el pedido de Argentina y extendió los plazos de presentación

    El máximo tribunal estadounidense le concedió 30 días adicionales al Estado argentino y a la petrolera para responder al recurso impulsado por los demandantes. La nueva fecha límite para la entrega de argumentos quedó fijada para el 2 de diciembre.

    Juicio por YPF: la Corte Suprema de EE.UU. le dio más tiempo a la Argentina para responder a los demandantes.

    Juicio por YPF: la Corte Suprema de EE.UU. le dio más tiempo a la Argentina para responder a los demandantes.

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    La Corte Suprema de Estados Unidos hizo lugar a la solicitud presentada por la República Argentina y la empresa YPF para prorrogar los plazos en el marco del litigio internacional por la expropiación de la petrolera. Con esta resolución, la defensa argentina contará con un margen de 30 días adicionales y tendrá tiempo hasta el próximo 2 de diciembre para formalizar sus argumentos ante el máximo tribunal norteamericano.

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    Fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación ratificaron la medida y señalaron que la extensión del plazo es un recurso habitual en este tipo de procesos para garantizar una sólida elaboración de las presentaciones. La fecha límite original estaba establecida para el 2 de noviembre, pero los representantes legales del país y de la compañía solicitaron formalmente la prórroga que fue otorgada este jueves.

    El estado de la causa y el escenario judicial

    El conflicto legal tiene sus orígenes en el proceso de estatización de la petrolera en 2012. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo adverso imponiendo un resarcimiento millonario a favor de los fondos litigantes encabezados por Burford Capital. Sin embargo, tras la apelación argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto la condena que obligaba al país a abonar 16.100 millones de dólares, decisión que la propia jueza Preska acató formalmente al anular su sentencia inicial.

    Ante este panorama adverso para sus intereses, los demandantes presentaron un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos buscando revertir el fallo de la Cámara y restituir la condena original. De esta forma, la resolución final sobre la viabilidad del expediente dependerá de si el máximo tribunal decide analizar el caso o si rechaza la apelación, en cuyo caso quedará ratificada la sentencia favorable para la Argentina.

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