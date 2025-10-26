La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , habló en la puerta del búnker de La Libertad Avanza y destacó la elección que tuvo el partido violeta en todo el país.

“La verdad quiero agradecerles porque como han visto han sido unos comicios muy tranquilos. Estamos muy contentos como presidente del partido. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”, dijo la hermana del presidente ante los medios, donde tampoco respondió preguntas.

En desarrollo…