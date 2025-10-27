A 15 años de la muerte de Néstor Kirchner, el día que un censo se vio enlutado El político que movilizó multitudes, soñó un modelo de país más justo y dejó un legado.

Este 27 de octubre se cumplen 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. El político argentino ocupó distintos cargos a lo largo de su carrera y tuvo un rol destacado en la vida institucional del país.

Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Desde joven mostró un marcado interés por la política y una gran capacidad para comprender las dinámicas del poder local. En las elecciones del 7 de septiembre de 1987 fue elegido intendente de su ciudad natal, tras imponerse por apenas 111 votos. Ocupó ese cargo hasta 1991.

Luego de su paso por la intendencia, decidió continuar su carrera política a nivel provincial. Tras varias campañas, logró ser elegido gobernador de Santa Cruz durante tres períodos consecutivos (1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003). Durante esos años consolidó su figura dentro del escenario político nacional.

Posteriormente, asumió la Presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003, en un contexto de profunda crisis política, social y económica derivada de las políticas aplicadas durante la década anterior. Su mandato se extendió hasta 2007.

Finalmente, mientras se encontraba en la localidad de El Calafate, Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010, a los 60 años, a causa de una afección cardiovascular.

Al día siguiente, fue velado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de Casa de Gobierno y el viernes 29, en los 12 kilómetros que separaban al aeropuerto de Río Gallegos del cementerio municipal, miles de personas le dieron el último adiós en un recorrido se prolongó por más de dos horas.