Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios y hay 200 vecinos afectados

Un importante derrumbe sacude el barrio porteño de Parque Patricios esta mañana, luego de que se desplomara el techo del estacionamiento de un edificio de viviendas. Hay alrededor de 200 vecinos perjudicados por el hecho.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo durante la madrugada, minutos antes de las 5, en la calle Mafalda al 900. Los sectores comprometidos son el pulmón del edificio y las cocheras ubicadas en el subsuelo.

En el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Interviene la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, precisaron las autoridades.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

Un vecino afectado, identificado como Federico, precisó que el complejo forma parte del programa ProCreAr : “Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo ningún muerto ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), aseguró: “Es realmente impresionante. Lo que pasó no tendría que haber pasado, que viene de muchos años atrás”.

El vecino señaló que 65 vehículos quedaron bajo los escombros y que se está evaluando la estructura para evitar que los departamentos sufran daños mayores. Por este motivo, los residentes fueron evacuados durante la madrugada. Actualmente, no se puede ingresar al edificio.

“Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa ProCreAr que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios”, advirtió.

Las fotos de la losa del estacionamiento que colapsó en Parque Patricios



Al menos 65 autos fueron aplastados.



Al menos 65 autos fueron aplastados.

Fuentes de Bomberos de la Ciudad informaron a este medio que en el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos. La división K9 realiza tareas de búsqueda entre los escombros.

La Guardia de Auxilio también fue convocada para evaluar las condiciones estructurales del edificio y determinar su estado general. En paralelo, se procedió a cortar la energía de los vehículos que habían quedado con las alarmas activadas tras el derrumbe.

El complejo donde se produjo el derrumbe integra el predio de Estación Buenos Aires. Según datos oficiales del Gobierno porteño, este último desarrollo está compuesto por 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.

Al momento del derrumbe, y conforme al testimonio de los propios vecinos, la empresa constructora se encontraba ejecutando trabajos de refacción debido a filtraciones de agua: “El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió. Ahora nos encontramos con este panorama”.