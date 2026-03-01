Javier Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes que enviará al Congreso

El presidente Javier Milei detalló que profundizará “de manera ininterrumpida” durante nueve meses en la presentación de 90 paquetes de reformas.

El presidente Javier Milei destacó en sesiones ordinarias del Congreso que su gestión presentará "todos los meses un paquete de proyectos" para tratar de forma ininterrumpida con "reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina".

Durante su discurso en el recinto, Milei anunció que se llevaría adelante la presentación de una serie de paquetes de reformas al destacar que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta".

En esa línea, adelantó: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado".

Así, sostuvo que "es la hora de pensar como Nación y no solo como Gobierno" a la par de "abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo".

Las reformas que se vienen en el Congreso de Javier Milei El mandatario defendió a la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y, desde allí, destacó que su gestión profundizará "en las reformas necesarias para salvaguardarla". Entre ellas, enumeró cambios en los siguientes ítems: