1 de marzo de 2026 - 21:17

Javier Milei insistió en un lazo firme con Estados Unidos: "Es hora de hacer de esto una política de Estado"

El Presidente abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación por cadena nacional, adelantó que seguirá con su línea de política exterior y dio un discurso marcado por los cruces con la oposición.

Por Redacción Diario de Cuyo

Luego de un verano en el que consiguió aprobar en el Congreso varias de las reformas que presentó, el presidente Javier Milei abrió este domingo por la noche un nuevo periodo de sesiones ordinarias con un discurso que estuvo marcado por los cruces con la oposición y su alianza con Estados Unidos.

Cristian Andino (Unión por la Patria) criticó fuertemente el discurso del Presidente; por su parte Nancy Picón (Producción y Trabajo) coincidió con los conceptos vertidos, pero criticó las formas. 

Tras el discurso de Milei: Andino dijo que le dio "vergüenza ajena" y para Picón "no son las formas"
El presidente Javier Milei durante su discurso.

Javier Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes que enviará al Congreso

El Presidente inició su discurso pasadas las 21, en el que resaltó la relación con la administración norteamericana y precisó: “En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no al ALCA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.

“El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía modernísima y la presencia creciente de actores que nos comparten nuestros valores en los controles contrarían una parte clave del trabajo personal. Argentina tiene que ser ese actor”, remarcó. “El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía modernísima y la presencia creciente de actores que nos comparten nuestros valores en los controles contrarían una parte clave del trabajo personal. Argentina tiene que ser ese actor”, remarcó.

En ese sentido, Milei resaltó: “Enviaremos un paquete de meses para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”.

Y completó: “Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, reventar nuestro comercio exterior e impulsar ahora la innovación estratégica más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas. ‘MAGA’ de Alaska a Tierra del Fuego”.

Por otro lado, el mandatario cruzó a Cristina Kirchner y anticipó que “va a seguir presa por chorra”. Además, elogió a sus ministros y anticipó una cargada agenda legislativa para este año: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

Javier Milei: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”

Sobre el cierre del discurso, el mandatario remarcó que “la verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”.

Y continuó: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”.

Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros, los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, cerró.

Javier Milei anticipó que presentarán proyectos de reformas estructurales

El jefe de Estado destacó en un pasaje del discurso que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

“Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, señaló.

Antes, había remarcado: “Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos”.

Y apuntó: “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político, sea quien sea el político. Lo dijimos siempre y toca repetirlo: ahora no le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos. Es momento de convertirnos en una nación madura”.

El discurso completo del presidente Javier Milei

