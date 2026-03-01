Orrego participó del discurso de apertura de sesiones del Congreso de Milei

El Gobernador de San Juan estuvo en el lote de mandatarios provinciales que escucharon al Presidente.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este domingo 1 de marzo de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, ceremonia que fue encabezada por el presidente Javier Milei.

El mandatario sanjuanino asistió al acto en el Palacio del Congreso de la Nación Argentina tras ser invitado especialmente para formar parte de esta instancia institucional que marca el inicio del período legislativo.