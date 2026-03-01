1 de marzo de 2026 - 23:24

Orrego participó del discurso de apertura de sesiones del Congreso de Milei

El Gobernador de San Juan estuvo en el lote de mandatarios provinciales que escucharon al Presidente.

Por Redacción Diario de Cuyo

El mandatario sanjuanino asistió al acto en el Palacio del Congreso de la Nación Argentina tras ser invitado especialmente para formar parte de esta instancia institucional que marca el inicio del período legislativo.

Durante la ceremonia, Orrego compartió la jornada junto a otros gobernadores de distintas provincias, en un encuentro que reunió a autoridades nacionales, legisladores y representantes de todo el país en el marco de uno de los actos institucionales más importantes de la vida democrática argentina.

