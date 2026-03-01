Milei destacó una política económica de repercusión directa en San Juan durante la apertura de sesiones

El presidente de la Nación habló ante el Congreso y dio inicio al periodo de sesiones ordinarias.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei colocó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el centro de su balance de gestión y lo definió como “el mayor logro económico” de su administración. El mensaje, pronunciado ante la Asamblea Legislativa, tuvo un impacto directo en San Juan, una de las provincias más beneficiadas por el esquema, con tres proyectos mineros ya aprobados y otros dos en evaluación.

“A su vez, hemos desarticulado el siniestro sistema de licencias para las importaciones, gracias a la eliminación de las SIRA, la ampliación del sistema y la baja de aranceles. Y todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro del RIGI”, afirmó el mandatario, en uno de los pasajes más enfáticos de su discurso.

Según detalló, a través del régimen “hemos aprobado proyectos por 25.000 millones de dólares en caja de masa y estamos evaluando solicitudes por 45 mil millones de dólares”. Precisó además que los 31 proyectos alcanzados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. “Y esto es solo un año de vigencia”, subrayó.

La defensa presidencial del RIGI encuentra eco concreto en San Juan. En las últimas horas, el comité evaluador dio luz verde al ingreso de la mina Veladero al régimen, con una inversión comprometida de 380 millones de dólares. Con esta aprobación, la provincia acumula 3.727 millones de dólares en tres proyectos mineros que ya cuentan con el aval nacional.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que, además de Veladero, también ingresó a los beneficios el proyecto Diablillos, en Salta, con una inversión prevista de 760 millones de dólares.