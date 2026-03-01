Los libertarios sanjuaninos, el orreguismo y una parte del peronismo en la apertura de sesiones de Javier Milei

Los legisladores por San Juan escucharon el mensaje anual del Presidente en el Congreso de la Nación. Compartieron su participación en las redes sociales.

Este domingo, el presidente Javier Milei dio el discurso de apertura de sesiones del Congreso de la Nación. El jefe de Estado anunció reformas estructurales y recordó las recientes victorias parlamentarias: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil. Además, tuvo una serie de chicanas contra el kirchnerismo.

Hubo una asistencia dispar de los legisladores sanjuaninos. Naturalmente, los dos diputados nacionales y el senador de La Libertad Avanza, José Peluc, Abel Chiconi y Bruno Olivera, respectivamente, participaron del mensaje del Presidente. También estuvieron presentes los dos diputados nacionales que responden al gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picón y Carlos Jaime. En tanto, por el peronismo, asistieron los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge Chica. Es decir, del total de representantes por San Juan, sólo faltaron los senadores del justicialismo: el exgobernador Sergio Uñac y la camporista Celeste Giménez.

image Los siete sanjuaninos presentes escucharon uno de los discursos más virulentos de Milei en los tres años de gobierno. El Presidente apuntó con dureza contra el peronismo K al decir que Cristina Kirchner es una "chorra" y que continuará presa por varias causas.

En medio de un cruce con la oposición en el recinto, Milei espetó: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”.

image En otro pasaje del discurso, mientras hablaba sobre los cambios en educación, Milei volvió a enroscarse en un cruce con la oposición: “Kukas, yo les voy a avisar algo. Me encanta domarlos y verlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”. “Entendemos que los planes sociales no son una solución de fondo, sino una transición; por eso también estamos transformando la educación primaria e inicial. Renovamos la currícula educativa, fortaleciendo las competencias fundamentales y ampliando las pruebas Aprender en primaria y secundaria”, dijo.