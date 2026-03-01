Qué dice el libro que firmó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias﻿

El presidente Javier Milei dio inicio este domingo a las sesiones ordinarias del Congreso. Allí, el mandatario firmó un libro en el que expresó un claro mensaje relativo a "la moral como política de Estado" y la relacionó a valores de los pueblos antiguos.
Uno de los anuncios más relevantes de la jornada se espera que sea la reforma electoral que impulsa el Gobierno con la mirada puesta en los comicios de 2027. Entre las iniciativas en estudio aparecen modificaciones al sistema de votación con boleta única, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la eventual eliminación de las elecciones primarias (PASO), un punto que genera resistencias en sectores de la oposición. La intención oficial es simplificar el sistema y reducir costos, aunque el paquete todavía se encuentra en negociación política.
"La moral como política de Estado. La ética y los valores de Occidente: la filosofía griega, el derecho romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos", fue el mensaje del mandatario en el libro que firmó previo a iniciar su discurso.
Milei inició su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición, en donde utilizó las chicanas para cruzar a los legisladores presentes: “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, comenzó.