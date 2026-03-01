1 de marzo de 2026 - 22:07

Qué dice el libro que firmó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias

Allí, redactó una firma en la que expuso una visión del rumbo que quiere tomar en lo que resta de su gestión.

Qué dice el libro que firmó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias﻿

Qué dice el libro que firmó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias﻿

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El presidente Javier Milei dio inicio este domingo a las sesiones ordinarias del Congreso. Allí, el mandatario firmó un libro en el que expresó un claro mensaje relativo a "la moral como política de Estado" y la relacionó a valores de los pueblos antiguos.

Leé además

Cristian Andino (Unión por la Patria) criticó fuertemente el discurso del Presidente; por su parte Nancy Picón (Producción y Trabajo) coincidió con los conceptos vertidos, pero criticó las formas. 

Tras el discurso de Milei: Andino dijo que le dio "vergüenza ajena" y para Picón "no son las formas"
El presidente Javier Milei durante su discurso.

Javier Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes que enviará al Congreso

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada se espera que sea la reforma electoral que impulsa el Gobierno con la mirada puesta en los comicios de 2027. Entre las iniciativas en estudio aparecen modificaciones al sistema de votación con boleta única, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la eventual eliminación de las elecciones primarias (PASO), un punto que genera resistencias en sectores de la oposición. La intención oficial es simplificar el sistema y reducir costos, aunque el paquete todavía se encuentra en negociación política.

Qué dice el libro que firmó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias

"La moral como política de Estado. La ética y los valores de Occidente: la filosofía griega, el derecho romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos", fue el mensaje del mandatario en el libro que firmó previo a iniciar su discurso.

Milei inició su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición, en donde utilizó las chicanas para cruzar a los legisladores presentes: “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, comenzó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

orrego participo del discurso de apertura de sesiones del congreso de milei

Orrego participó del discurso de apertura de sesiones del Congreso de Milei

milei destaco una politica economica de repercusion directa en san juan durante la apertura de sesiones

Milei destacó una política económica de repercusión directa en San Juan durante la apertura de sesiones

Javier Milei

Apertura de Sesiones Ordinarias 2026: las frases más destacadas del discurso de Javier Milei

los libertarios sanjuaninos, el orreguismo y una parte del peronismo en la apertura de sesiones de javier milei

Los libertarios sanjuaninos, el orreguismo y una parte del peronismo en la apertura de sesiones de Javier Milei