27 de febrero de 2026 - 06:45

Marcelo Orrego celebró la modificación de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo y el desarrollo"

El gobernador de San Juan defendió la reforma de la Ley de Glaciares y aseguró que fortalece las facultades de la provincia para cuidar el agua sin frenar la minería responsable.

627681576_18409968964122323_4009

Leé además

Marcelo Orrego en su visita a la fábrica de Arcor.

Marcelo Orrego destacó el rol estratégico de la industria durante una recorrida por la planta de Arcor
Orrego y Milei durante la visita presidencial a San Juan.-

¿Y si Milei adelanta las elecciones? Conjeturas desde el barro político sanjuanino y teléfono para los candidatos

A través de un mensaje que cargó en sus redes sociales, el mandatario provincial sostuvo que la nueva normativa “reconoce facultades constitucionales de San Juan” y fortalece un esquema en el que “la evaluación ambiental se basa en ciencia y conocimiento del territorio”.

Somos una provincia de montaña. Vivimos del agua y la cuidamos todos los días”, afirmó Orrego, en alusión a uno de los puntos más sensibles del debate que generó la reforma. En ese sentido, remarcó que como sanjuanino defiende “una minería responsable que genere trabajo y que sea parte de la transición energética”.

La modificación de la llamada Ley de Glaciares —que regula las actividades en zonas periglaciares y áreas con presencia de hielo— abrió un fuerte intercambio a nivel nacional entre sectores ambientalistas, productivos y distintos gobiernos provinciales. Desde San Juan, el Ejecutivo viene sosteniendo la necesidad de compatibilizar el desarrollo minero con estándares ambientales estrictos, bajo control técnico y con participación de organismos especializados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/2027194633063911475&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Marcelo Orrego en el desapacho en Casa de Gobierno. Fuente: equipo de prensa oficial.-

Marcelo Orrego tras el anuncio de Vicuña: “San Juan da un paso histórico”

Miguel Pichetto y Cristina Kirchner, en una foto durante los años de gobierno de la ex presidenta.

Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner y le planteó unir al peronismo de cara al 2027

El concejal Roberto López, el intendente de Angaco José Castro y los ediles Alejandro Paredes y Alberto De Los Ríos, los denunciados por la fiscal Gerarduzzi. 

Presunta malversación: se encamina a la formalización la causa contra el intendente Castro por el acuerdo para evitar el juicio

chimbas: concejales exigieron la nulidad de la ultima sesion porque el exoficialismo busca cambiar el reglamento interno

Chimbas: concejales exigieron la nulidad de la última sesión porque el exoficialismo busca "cambiar" el reglamento interno