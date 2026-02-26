26 de febrero de 2026 - 20:58

Los votos sanjuaninos a la aclaratoria a Glaciares: Uñac y Olivera, a favor; Giménez, en contra

Los senadores por San Juan tuvieron el comportamiento esperado en el recinto. El exgobernador siguió el lineamiento del PJ sanjuanino; Giménez lo contradijo. En tanto, el libertario dio el OK automático.

image
Por Redacción Diario de Cuyo

Este jueves, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de aclaratoria a la Ley de Glaciares. El Gobierno de Javier Milei tuvo una nueva victoria en el Congreso. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso a San Juan como ejemplo del desarrollo económico gracias a la inversión minera. El argumento para solventar la iniciativa libertaria estuvo cimentado en la necesidad de seguridad jurídica para los emprendimientos mineros. Especialmente para Vicuña, Los Azules y Pachón.

Marcelo Orrego celebró la modificación de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo y el desarrollo"
Los glaciares continúan teniendo protección automática, pero las geoformas como los glaciares de escombro (foto), pueden ser retirados del inventario si prueban que no tiene relevancia hídrica. 

Ley de Glaciares: el Senado le dio más autonomía a las provincias, como pedían desde San Juan

Dos senadores sanjuaninos acompañaron el proyecto de Milei que devuelve a las provincias la facultad de gestionar sus recursos naturales, que puedan definir qué es un glaciar y qué es un zona periglaciar. El exgobernador Sergio Uñac siguió el mandato que dio el Partido Justicialista de San Juan de sostener la tradición prominera. El senador peronista no habló con la prensa ni adelantó el sentido del voto. Sin embargo, fuentes del entorno habían dicho que iba a seguir el lineamiento del Consejo Provincial. Así sucedió. Uñac dio el OK para la iniciativa mileísta.

image

El libertario Bruno Olivera, como es natural, dio luz verde al proyecto presidencial. Incluso defendió la modificación a la Ley de Glaciares. Fue el único sanjuanino que tomó la palabra durante el debate. Remarcó que la propuesta oficial respeta el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales y busca ordenar un marco legal que, a su criterio, se convirtió en un obstáculo para las economías regionales. En ese sentido, calificó la Ley de Glaciares vigente desde 2010 como “técnicamente deficiente” y “mal nacida”, al entender que durante quince años paralizó a las provincias cordilleranas a partir de ambigüedades jurídicas y presunciones teóricas.

Por su parte, la camporista Celeste Giménez desoyó la bajada de línea del Partido Justicialista sanjuanino y rechazó el proyecto que beneficia las inversiones mineras. Era lo esperable. El peronismo provincial sugirió que no fuese a la sesión. La idea era una "ausencia" programada. Pero no hubo caso. La parlamentaria K, que se había manifestado en contra de la iniciativa en varias ocasiones en sus redes sociales, siguió la orden de Cristina Kirchner.

El peronismo sanjuanino, en llamas contra Giménez por desobedecer el mandato sobre Glaciares: "Hay que despegarse"

El Senado aprobó en general la reforma de la Ley de Glaciares y la giró a Diputados  

