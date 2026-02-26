26 de febrero de 2026 - 09:28

Tensión en el Congreso de la Nación: la Policía lanzó gas pimienta a periodistas y detuvo a un camarógrafo

Antes los efectivos habían detenido a 12 activistas que protestaban contra la Ley de Glaciares frente al Congreso de la Nación.

El momento que un camarógrafo es detenido después de ser agredido por la policía frente al Congreso Nacional.&nbsp;

El momento que un camarógrafo es detenido después de ser agredido por la policía frente al Congreso Nacional. 

Foto:

TN

En medio de las protestas contra la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación, la policía les tiró gas pimienta a los periodistas y detuvo a un camarógrafo.

Leé además

Paritaria docente.

Paritaria docente en San Juan: el Gobierno busca lograr un acuerdo y evitar el paro en el inicio de clases
murio dario loperfido: tenia 61 anos, fue ministro de cultura y director del teatro colon

Murió Darío Lopérfido: tenía 61 años, fue ministro de Cultura y director del Teatro Colón

La violenta situación ocurrió luego de la detención de 12 activistas que ingresaron al Palacio Legislativo. Los medios, que estaban cubriendo los incidentes, fueron agredidos por los efectivos.

“Estábamos trabajando, lo agarraron del cuello y lo quisieron sacar”, explicó un compañero del hombre detenido. El mismo se identificó como Facundo Tedeschini del canal América. “Tiraron gases y de la nada empezaron a agredirnos a los equipos periodísticos”, sumó el periodista.

El ataque al camarógrafo quedó registrado en vivo. Mientras el trabajador de prensa intentaba ponerse de pie luego de haber sido empujado, aún con la cámara en mano, los policías se aceraron, lo rodearon y se lo llevaron detenido. Tedeschini estaba con la cara golpeada y ensangrentada.

Los periodistas presentes en el lugar rápidamente intentaron contener la situación y comenzaron a gritarles a los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Minutos antes, la policía le había quitado el celular con el que estaba grabando a un motocam de TN. Recién logró recuperar el móvil cuando intervino Diego Salas, el vocero de Greenpeace que acompañaba a los activistas.

Los incidentes en el Palacio Legislativo comenzaron luego de que la Policía Federal detuviera a 12 activistas que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Los manifestantes saltaron la reja y se ubicaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción hoy en el Senado.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

La organización ecologista Greenpeace ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa, con un cartel de 50 metros de largo con el mensaje: “El agua es un derecho, no se negocia”.

Fuente:TN

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elio, el más chcio de los tres machos Cantoni.

Elio, el menos conocido de los tres machos Cantoni y su sorprendente trayectoria

marcelo orrego celebro la modificacion de la ley de glaciares: es un paso importante para el federalismo y el desarrollo

Marcelo Orrego celebró la modificación de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo y el desarrollo"

el peronismo sanjuanino, en llamas contra gimenez por desobedecer el mandato sobre glaciares: hay que despegarse

El peronismo sanjuanino, en llamas contra Giménez por desobedecer el mandato sobre Glaciares: "Hay que despegarse"

los votos sanjuaninos a la aclaratoria a glaciares: unac y olivera, a favor; gimenez, en contra

Los votos sanjuaninos a la aclaratoria a Glaciares: Uñac y Olivera, a favor; Giménez, en contra