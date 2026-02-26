Tensión en el Congreso de la Nación: la Policía lanzó gas pimienta a periodistas y detuvo a un camarógrafo

En medio de las protestas contra la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación, la policía les tiró gas pimienta a los periodistas y detuvo a un camarógrafo.

Paritaria docente en San Juan: el Gobierno busca lograr un acuerdo y evitar el paro en el inicio de clases

La violenta situación ocurrió luego de la detención de 12 activistas que ingresaron al Palacio Legislativo. Los medios, que estaban cubriendo los incidentes, fueron agredidos por los efectivos.

“Estábamos trabajando, lo agarraron del cuello y lo quisieron sacar”, explicó un compañero del hombre detenido. El mismo se identificó como Facundo Tedeschini del canal América. “Tiraron gases y de la nada empezaron a agredirnos a los equipos periodísticos”, sumó el periodista.

El ataque al camarógrafo quedó registrado en vivo. Mientras el trabajador de prensa intentaba ponerse de pie luego de haber sido empujado, aún con la cámara en mano, los policías se aceraron, lo rodearon y se lo llevaron detenido. Tedeschini estaba con la cara golpeada y ensangrentada.

Los periodistas presentes en el lugar rápidamente intentaron contener la situación y comenzaron a gritarles a los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Minutos antes, la policía le había quitado el celular con el que estaba grabando a un motocam de TN. Recién logró recuperar el móvil cuando intervino Diego Salas, el vocero de Greenpeace que acompañaba a los activistas.

Los incidentes en el Palacio Legislativo comenzaron luego de que la Policía Federal detuviera a 12 activistas que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Los manifestantes saltaron la reja y se ubicaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción hoy en el Senado.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

La organización ecologista Greenpeace ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa, con un cartel de 50 metros de largo con el mensaje: “El agua es un derecho, no se negocia”.

Fuente:TN