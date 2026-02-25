En línea con el gremio nacional, los docentes de la UNSJ pararán dos días en reclamo de mejoras salariales

La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan ( ADICUS ) anunció un paro de 48 horas que impactará en la actividad académica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La medida se enmarca en el plan de lucha definido a nivel nacional por el sector universitario y estará acompañada por distintas acciones de visibilización y debate.

La secretaria de Prensa del gremio, Edith Liquitay, explicó que la decisión forma parte de una estrategia colectiva ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales y presupuestarios . En ese sentido, detalló que Adicus puso en marcha una consulta digital dirigida a la docencia universitaria para definir los pasos a seguir.

Según indicó, el relevamiento virtual se complementa con asambleas presenciales en cada unidad académica , con el objetivo de recoger la opinión mayoritaria y garantizar la participación democrática del sector.

La medida local se alinea con lo resuelto por el plenario de CONADU Histórica, que convocó a un paro nacional de 48 horas para el 27 de febrero y el 2 de marzo . El reclamo central apunta a la defensa del salario docente, las condiciones laborales y el sostenimiento del sistema universitario público.

La primera jornada de huelga coincidirá con el debate en el Senado de la reforma laboral . Desde el gremio señalaron que volverán a exponer su pliego de reivindicaciones en rechazo a iniciativas que, consideran, afectan derechos adquiridos por los trabajadores.

Además, manifestaron preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales. En ese marco, remarcaron la necesidad de garantizar el financiamiento para asegurar el funcionamiento institucional, el desarrollo de las actividades académicas y la continuidad de las tareas de docencia, investigación y extensión.

El 2 de marzo, en tanto, la protesta incluirá una movilización conjunta con otros sectores educativos en diferentes puntos del país, en el marco de una acción federal en defensa de la educación pública.

Desde ADICUS anticiparon que la continuidad del plan de lucha dependerá de lo que surja de las asambleas y de la consulta digital en curso, así como de la evolución del conflicto y de una eventual apertura de instancias de diálogo con el Gobierno nacional.