Un empresario admitió que “robaron” con el precio de los neumáticos y Milei lo cruzó

En medio del conflicto por el cierre de Fate y mientras rige la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el empresariado por los precios de los neumáticos y habló de “robo” a los consumidores. Lo hizo a través de un mensaje en la red social X, donde citó declaraciones del CEO de Neumen y apuntó contra quienes, según él, hicieron del “nacionalismo barato” una bandera para perjudicar a los argentinos.

El mandatario replicó una frase de Roberto Méndez , CEO de Neumen , quien en una entrevista afirmó: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.

Sobre esa base, Milei escribió: “ Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC”.

El mensaje presidencial se publicó en un contexto de fuerte tensión en el sector, luego de que Fate anunciara el cierre definitivo de su planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores. Tras esa decisión, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto.

La medida fue formalizada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786. El documento dispuso que la empresa deje sin efecto los despidos mientras dure el procedimiento y otorgue tareas en forma normal y habitual. A su vez, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) debe cesar toda medida de acción directa.

En una audiencia realizada este lunes, la empresa y el sindicato no alcanzaron un acuerdo. El Ministerio de Capital Humano informó en un comunicado que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y confirmó una nueva reunión para este miércoles, todavía dentro del período conciliatorio.

Según trascendió, Fate aseguró en la reunión que quiere cumplir la conciliación obligatoria, pero sostuvo que no está en condiciones de reabrir la planta porque el predio está ocupado por el sindicato. Desde el gremio, en tanto, reclamaron una propuesta de continuidad laboral y cuestionaron la falta de actividad.

En el Gobierno interpretan que el momento elegido para anunciar el cierre no fue casual. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que “es una empresa que hace 15 o 20 años que tiene problemas” y consideró “sugestivo” que la decisión se haya tomado un día antes de uno de los debates en el Congreso por la reforma laboral.

