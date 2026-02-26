Stornelli denunció a Ricardo Quintela por "incitación a la violencia" tras sus dichos contra Javier Milei

El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela , fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli por la entrevista que dio a un programa de radio declarando que el gobierno del presidente Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”, para luego hablar de “sacrificios que valen la pena”, en referencia a la crisis de 2001, donde, según sus palabras tuvieron "39 compañeros muertos".

“Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″, la frase de un gobernador peronista que generó polémica

Martín Menem cruzó a Quintela por sus dichos contra Milei: “Es un mono con un martillo”

En la presentación judicial, realizada en los tribunales federales de Comodoro Py, se solicita que se investigue al mandatario por "incitación a la violencia colectiva", "eventual instigación a cometer delitos" y "posible afectación del orden constitucional".

"Habiendo llegado a mi conocimiento -en razón de haber tomado estado público- la posible comisión de delitos de acción pública por parte del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela, en virtud de las circunstancias que seguidamente se expondrán, vengo a promover esta denuncia, a fin de que mediante la pertinente instrucción sumarial sea investigado y, de acreditarse su materialidad, se deslinde la responsabilidad penal que pudiera corresponder", dice la presentación del fiscal.

En el escrito, Stornelli remarca que Quintela “habría exteriorizado diversas manifestaciones públicas que, prima facie, podrían ser susceptibles de adecuación típica en figuras vinculadas a la incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional, entre otros, adquiriendo mayor trascendencias y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”.

Estas declaraciones fueron realizadas en el ciclo radial “Mañana Sylvestre”, que conduce Gustavo Sylvestre por Radio 10. El fiscal transcribió los dichos del gobernador de la Rioja, incluyendo las dos frases que motivaron su denuncia:

- “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 39 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo”.

- “Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado”.

Stornelli señaló que, las palabras de Quintela, entrarían en 5 delitos definidos por el Código Penal: intimidación pública, apología del crimen, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y amenaza de sedición.

El fiscal también pidió que se haga una declaración indagatoria al gobernador de La Rioja "en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación". Este artículo establece que "cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito el juez procederá a interrogarla".

La respuesta de Martín Menem a las declaraciones de Ricardo Quintela

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cruzó al gobernador Ricardo Quintela por decir que, si Javier Milei llega al final de su mandato, “va a dejar el país destruido”. “Es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023 y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, comenzó diciendo Menem sobre el máximo mandatario de su provincia natal.

Y agregó: “Eso lo dice un gobernador que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con martillo en una cristalería”.

Luego denunció que Quintela “se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor” y, a continuación, afirmó que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina, con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”.