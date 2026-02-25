El peronismo sanjuanino da por hecho el voto de Uñac a favor de la aclaratoria a Glaciares y sugirió la “ausencia” de Giménez en el Senado

A escasas horas del debate por la aclaratoria de la Ley de Glaciares en el Senado de la Nación, el peronismo sanjuanino da por hecho el voto positivo del exgobernador Sergio Uñac a la legislación. Además, fuentes en off sugirieron que la camporista Celeste Giménez debería “ausentarse” de la sesión en caso de no seguir el mandato partidario de respaldar la modificación normativa.

Por ahora, la senadora K sostiene que votará en contra del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei . De acuerdo a los trascendidos, en la tarde de este miércoles Uñac y Giménez mantuvieron una reunión para acercar posiciones. Sin embargo, todo indica que la dirigente alineada con La Cámpora se mantendrá en rechazo a la iniciativa.

La definición peronista se cocinó el martes en el Consejo Provincial del Partido Justicialista , que se reunió con un eje central: fijar postura ante la aclaratoria a la Ley de Glaciares que propone la Casa Rosada. Tras horas de discusión, la dirigencia sanjuanina resolvió por unanimidad sostener un posicionamiento prominero, una señal directa para los senadores Uñac y Giménez de cara a la votación del jueves en la Cámara alta.

El encuentro tuvo lugar en la casona de calle 25 de Mayo y avenida Alem. Pasadas las 20.30, una treintena de consejeros llegó a la sede partidaria para abordar un tema sensible para el PJ local. No es menor: durante las tres gobernaciones de José Luis Gioja y las dos de Uñac, el peronismo sanjuanino se manifestó en contra de la Ley de Glaciares. En 2008, Gioja respaldó —y patrocinó— el veto de Cristina Kirchner a la iniciativa de Marta Maffei, impulsada por Miguel Bonasso.

En 2010, la resistencia de las provincias mineras no alcanzó y se sancionó la Ley 26.639 de presupuestos mínimos, redactada por Daniel Filmus . Luego, incluso con la judicialización de la norma, la Corte Suprema declaró su constitucionalidad. Años más tarde, Uñac volvió a marcar una posición crítica: en 2018, como gobernador, sostuvo ante el Consejo Federal Minero que San Juan seguiría buscando una reforma que preserve el ambiente pero otorgue certezas para atraer inversiones.

Ahora, el Gobierno libertario envió un proyecto para “aclarar” la ley y devolver a las provincias la facultad de legislar sobre sus recursos naturales. La iniciativa cuenta con el respaldo explícito del gobernador Marcelo Orrego, cuyos equipos técnicos participaron en la redacción. La industria minera, con inversiones millonarias en curso, considera clave la sanción para garantizar seguridad jurídica.

En ese marco, la Cámara Minera de San Juan sostuvo que no todos los glaciares ni ambientes periglaciares cumplen necesariamente la condición de reservas estratégicas de agua y pidió evaluaciones caso por caso, basadas en estudios científicos. Esa mirada coincide con el ideario que el PJ sanjuanino mantuvo durante las últimas dos décadas.

La tensión política, sin embargo, se concentra en el Senado. Desde el justicialismo provincial remarcaron que Giménez “no llegó por sí misma a la Cámara alta, sino con el respaldo del partido, y debe alinearse”. La senadora, ligada orgánicamente a La Cámpora, se encamina a votar en contra. En paralelo, el PJ da por hecho el acompañamiento de Uñac, un dirigente con vínculos con el kirchnerismo a través de su relación con Eduardo Wado de Pedro, pero con antecedentes claros de una postura prominera como gobernador.