Javier Milei regresó a la Argentina y retoma la agenda en medio de fuertes desafíos económicos

Tras ser el orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se desarrolló en Hungría , el presidente Javier Milei regresa a la Argentina , bajo un contexto de incertidumbre en el plano económico.

La última semana de marzo llega con indicadores clave en el aspecto económico, principalmente entre el 23 y el 27 de marzo.

El próximo miércoles se llevará a cabo el llamado a la segunda y última licitación del mes, en donde la Secretaría de Finanzas consignará una serie de instrumentos y letras del Tesoro Nacional , a fin de buscar la renovación de nuevos vencimientos de deuda.

En la última licitación, la Secretaría adjudicó $10,42 billones, con una cobertura del 108,09% frente a ofertas por $12,90 billones, lo que implicó un rollover en ese mismo nivel. En paralelo, continúa la colocación del bono en dólares AL27, destinado a afrontar vencimientos por US$4.500 millones en julio.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que el Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para cubrir los próximos compromisos de deuda -julio de este año y enero y julio de 2027- por unos US$9.000 millones, y descartó volver a los mercados internacionales en un contexto de riesgo país por encima de los 600 puntos. “No hay ningún capricho con Wall Street , es un tema de costo. Mientras tengamos opciones, vamos a priorizar la más barata”, afirmó.

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá indicadores clave de la economía real, entre ellos el EMAE y el índice de salarios de enero. La actividad económica cerró 2025 con un alza del 4,4%, con subas mensuales e interanuales y mejoras en la mayoría de los sectores, mientras que los salarios crecieron 38,2% en el año, superando a la inflación. El organismo, conducido por Pedro Lines, también publicará datos sobre turismo internacional, industria farmacéutica, maquinaria agrícola y balanza de pagos.

En el frente cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró casi US$500 millones en la semana, con un pico diario de US$172 millones —el mayor desde febrero— y acumula más de US$1.000 millones en marzo, superando las 50 ruedas consecutivas de intervención en el mercado oficial. De este modo, ya alcanzó más del 37% de la meta de acumulación de reservas para 2026.

En este contexto, el dólar cerró la semana por encima de los $1.400, retomando la tendencia bajista observada a fines de febrero, con cotizaciones que se movieron entre los distintos segmentos del mercado cambiario.