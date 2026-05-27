Funcionarios de Trump respaldaron a Milei: "Las reformas están funcionando y la inversión está llegando"

Durante la celebración por el 25 de Mayo en la embajada argentina en Washington, representantes del gobierno de Donald Trump destacaron el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y remarcaron el alineamiento entre ambos países en materia de seguridad y comercio.

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El evento, encabezado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, reunió a unos 300 invitados entre funcionarios, diplomáticos, empresarios y representantes de organismos internacionales. La recepción incluyó comidas típicas argentinas como empanadas, locro, alfajores y helado de dulce de leche, además de vinos nacionales.

Uno de los principales oradores fue el Asistente Especial de Trump Michael Jensen, quien aseguró que la Argentina atraviesa una nueva etapa de apertura económica. “Las reformas están funcionando, realmente están funcionando, y la inversión está llegando”, afirmó el funcionario estadounidense al elogiar las medidas impulsadas por el gobierno libertario.

Además, sostuvo que el país “está listo para recibir inversiones” y destacó la figura de Javier Milei, a quien comparó con Donald Trump. Según dijo, ambos líderes comparten una visión enfocada en el futuro y en la toma de “decisiones difíciles”.

Jensen también resaltó la cooperación bilateral en materia comercial y de defensa. En ese sentido, expresó su expectativa por profundizar los vínculos económicos entre ambos países y mencionó el interés de empresas estadounidenses en invertir en distintas áreas de la economía argentina.

Otro de los discursos estuvo a cargo del coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, Gregory LoGerfo, quien remarcó el nivel de coordinación alcanzado entre Washington y Buenos Aires en temas de seguridad. “Argentina es un líder en el hemisferio en cuestiones clave de seguridad nacional y contraterrorismo”, afirmó.

El funcionario consideró que la relación entre las administraciones de Trump y Milei refleja “valores occidentales compartidos”, como la libertad, la soberanía y la seguridad. Además, destacó la postura de ambos gobiernos frente a organizaciones como Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní, a las que definió como amenazas terroristas.

LoGerfo advirtió también sobre el avance de las organizaciones criminales transnacionales y sostuvo que tanto Estados Unidos como la Argentina tienen la “responsabilidad” de profundizar la cooperación para enfrentar el narcotráfico y las bandas violentas.

En su intervención, Oxenford aseguró que ambos países atraviesan uno de los momentos de mayor sintonía política de las últimas décadas. “Argentina y Estados Unidos están hoy más alineados que en cualquier otro momento reciente”, sostuvo el diplomático.

El embajador anunció además que la próxima conmemoración del atentado a la AMIA se realizará en el Instituto de Paz de Estados Unidos, en Washington, en lugar del Congreso estadounidense, sede habitual del homenaje.

Según explicó, la elección del lugar busca reforzar el mensaje contra el terrorismo, el antisemitismo y el odio, y ratificar el compromiso conjunto entre ambos países en defensa de la democracia y la libertad.