La ¿emotiva despedida? de Sefair de la Defensoría General en el chocolate del 25 de Mayo y las especulaciones por la sucesión

Una frase intempestiva, pero no extemporánea. La defensora General, Mónica Sefair, hizo un breve ágape en conmemoración de la Revolución de Mayo en la previa al feriado del 25. Hubo chocolate y una declaración que sonó a una despedida. ¿El último acto de la jefa de los defensores oficiales? "Espero que quien venga los deje festejar", dijo. Palabras más, palabras menos. El trámite jubilatorio ya salió. Está a tiempo de presentar la renuncia formal ante la Corte de Justicia. Sin embargo, por alguna razón, la decisión de Sefair se hace esperar. El fiscal General, Guillermo Baigorrí, debe designar el reemplazo cuando esté la vacante. Los nombres en danza.

La semana del 30 de noviembre del 2025 fue clave para la vida institucional del Ministerio Público de la Defensa. Sefair inició el trámite jubilatorio en la ANSES y presentó los papeles ante la Cámara de Diputados de San Juan, que aprobaron la renuncia condicionada a la jubilación, lo que constituye un paso formal para acceder al beneficio. Sucedió en diciembre. La defesora General tiene -o tenía, porque no se conoce fehacientemente la fecha- 180 días para plegarse desde que el organismo previsional le dio el OK. De acuerdo a los trascendidos, el plazo límite es el 1 de junio.

¿Habrá renuncia o continuará en el cargo? Dejó trascender a sus allegados que sigue, pero la declaración en el chocolate patrio despertó dudas. De todas maneras, hay un rumor sobre un supuesto pedido de la Corte para que dé un paso al costado. No tiene una explicación real, sólo es un comentario de pasillo que aparentemente nació de la oficina de la propia Sefair. El máximo tribunal no tiene intenciones, al menos por ahora, de entrometerse en la vida interna de la Defensoría General. Sobre todo porque la definición de Sefair sobre su continuidad sólo impacta en una decisión mayor del jefe del Ministerio Público, que tiene que buscar rápido a un sucesor.

En diciembre del año pasado, DIARIO DE CUYO publicó los nombres en danza. Primero hubo que hacer una diferenciación con los perfiles que barajaba el difunto fiscal General, Eduardo Quattropani. A través de sus operadores mediáticos, Jimmy lanzó varios cazabobos . Un ejercicio que importó de su vida partidaria en la Cruzada Renovadora. Táctica clásica del manual político. Después Baigorrí eligió la cautela. Principalmente porque todavía no cumple ni un año al frente de la Fiscalía General. Tuvo una muñeca envidiable para descabezar el Ministerio e incluso para lanzar un manual de persecusión penal. Pero quizá todavía no analizó en profundidad cada caso en la Defensa.

Baigorrí tiene que señalar al próximo ocupante del sillón de calle Rivadavia y Jujuy de entre los defensores que tienen, cómo mínimo, cinco años de antigüedad. Un requisito que no cumplen los recientemente -poco más de dos años- nombrados, como los casos del peronista Daniel Turón -exmano derecha del difunto Daniel Tómas en la Fundación San Juan de la Frontera- y la pseudo oficialista Romina Solera, exdiputada de Ullum. El resto tiene los años suficientes para ser electos.