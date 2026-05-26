Amas de Casa habló sobre el futuro de los feriantes de la Plaza Laprida y propuso dos alternativas de traslado

Este martes, la presidenta de Amas de Casa del País, Laura Vera, se refirió al posible traslado de los feriantes que actualmente trabajan en la Plaza Laprida y explicó que continúan las conversaciones con la Municipalidad de la Capital para encontrar una alternativa que contemple las necesidades de quienes viven de la economía popular.

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Según contó, desde noviembre la organización mantiene diálogo con las autoridades municipales, aunque todavía no se definió un nuevo espacio para el funcionamiento de la feria. “La asociación desde el mes de noviembre viene dialogando con el municipio de la Capital por esto que se habla del traslado, no se ha llegado a concretar nada más. De hecho, en marzo fue la última vez que nos reunimos con el municipio y quedamos en seguir dialogando”, expresó en Radio Colón.

Vera destacó que estos espacios representan una fuente de ingresos importante para muchas familias sanjuaninas. “Desde la Asociación Amas de Casa venimos hace un tiempo largo participando en las ferias de la economía popular porque entendemos que es la alternativa que tienen las personas para generar ingresos a las familias”, señaló.

Además, remarcó que gran parte de quienes participan atraviesan dificultades económicas. “Muchos de los que participan son jubilados, pensionados o algunos hasta en calidad de trabajadores en actividad que no les alcanza”, dijo.

La dirigente explicó que desde la organización entienden la realidad del comercio formal, aunque consideró que el público que asiste a la feria responde a otra lógica de consumo. La jefa de Amas de Casa respondió a las críticas de la Cámara de Comerciantes Unidos, que pidió intervención municipal para desalojar a los feriantes porque "tienen todo gratis, es un viva la pepa".

“Nosotros sabemos lo que es el comercio formal porque muchas compañeras trabajan en el comercio, pero al mismo tiempo decimos que no estamos en el microcentro. Los que van a la feria no compran en el comercio formal”, sostuvo Vera.

Sobre las alternativas analizadas, Vera mencionó a la Plaza Aberastain y la Plaza España, lugares donde anteriormente ya funcionaron ferias similares. Sin embargo, es conocido que la gestión de la intendenta Susana Laciar implementó el programa "Volvamos a las plazas" justamente para que los vecinos usen los espacios verdes como recreativos y familiares.

En ese marco, aclaró que cualquier traslado deberá garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores. “El traslado va a ser posible siempre y cuando los feriantes tengan las mismas condiciones o mejores en relación a la cantidad de ventas y a la seguridad”, afirmó.

También descartó la posibilidad de negociar la instalación la feria en la Plaza Monseñor Di Stéfano, detrás de la Terminal de Ómnibus. “La plaza Monseñor Di Stéfano no tiene las condiciones de seguridad”, aseguró.

Actualmente, entre 70 y 100 feriantes participan diariamente de la actividad, aunque en algunas jornadas la cantidad puede aumentar. Allí se venden productos artesanales, artículos importados, ropa usada y mercadería de feria americana.

Por último, Vera valoró la postura del municipio frente a la situación social que atraviesan los trabajadores de la economía popular. “Hay una sensibilidad de parte del municipio que entiende que todavía no están las condiciones dadas”, concluyó sobre la postura de la gestión de Laciar que todavía no removió a los feriantes.