El mensaje de Victoria Villarruel después de no haber sido invitada al Tedeum del 25 de Mayo

Después de no haber sido invitada a participar del Tedeum junto a todo el Gabinete y Javier Milei , la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un extenso tuit en el que llamó a defender “los valores fundacionales de nuestra Patria”.

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En su posteo, Villarruel recordó la Revolución de Mayo como un producto de la tradición nacional que tenía entre sus principales características “una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino”.

“Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad ”, enfatizó la vicepresidenta.

En ese contexto, Villarruel llamó a custodiar esa herencia ante “nuevos y complejos desafíos” , y destacó el anuncio de la primera encíclica del Papa León XIV dedicada a la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial.

A su vez, citó las palabras del sumo pontífice y remarcó: “Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico”.

Luego, la vicepresidenta planteó que el dilema del siglo XXI, al igual que lo fue en 1810, continúa alrededor de “la defensa de la soberanía y la protección de la dignidad humana".

“Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!“, concluyó.

A diferencia de los dos años previos, la vicepresidenta quedó fuera de la ceremonia oficial tras no haber sido invitada por la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei.

Se trata de un nuevo gesto de la ruptura irreconciliable entre Milei y quien fue su compañera de fórmula, que recientemente intensificó sus cuestionamientos contra el Gobierno.

Una semana atrás, llegó a presionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presente su declaración jurada ante la Justicia en medio de su investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento, en el entorno de la vicepresidenta todavía no confirmaron si realizará alguna actividad propia por la fecha patria.