Victoria Villarruel habló del caso Adorni: "Estamos esperando todos la declaración jurada"

La vicepresidenta se refirió al escándalo que involucra al jefe de Gabinete y aseguró que “todos” esperan que presente la documentación patrimonial.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió públicamente a la situación que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reclamó que presente su declaración jurada en medio de las denuncias y cuestionamientos que rodean al funcionario.

“Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, expresó Villarruel durante una visita a la ciudad de Rosario, donde participó de una misa en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel, veterano de Malvinas fallecido en 2020.

La vicepresidenta evitó involucrarse directamente en la polémica interna dentro de La Libertad Avanza, aunque dejó una frase con tono crítico hacia el funcionario nacional. “Yo no participo de ninguna pelea”, sostuvo, y remarcó que desarrolla su tarea institucional en el Senado.

En la misma línea se había pronunciado la senadora Patricia Bullrich, quien también pidió que el jefe de Gabinete acelere la presentación de la documentación patrimonial para despejar dudas sobre su situación.