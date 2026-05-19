La inflación mayorista subió 5,2% en abril y fue impulsada por el aumento del petróleo

La inflación mayorista registró en abril una suba de 5,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato representó una aceleración de 1,8 puntos porcentuales respecto de marzo y duplicó al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes.

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Con este resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento de 11,6% en lo que va del año y de 30,8% en los últimos doce meses.

El informe oficial detalló que la suba estuvo impulsada principalmente por un aumento de 5,3% e n los productos nacionales y de 2,5% en los importados. Entre los rubros con mayor incidencia se destacaron petróleo crudo y gas, productos refinados del petróleo, sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas, y artículos de caucho y plástico.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, también mostró una fuerte variación mensual de 4,8%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 4,8%, impulsado principalmente por los productos primarios.

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El comportamiento del indicador estuvo fuertemente condicionado por el incremento internacional del precio del petróleo, en medio de la escalada bélica en Medio Oriente. El barril de crudo superó los 100 dólares y generó un fuerte impacto sobre los costos energéticos y derivados industriales.

Entre los sectores con mayores aumentos sobresalió “Petróleo crudo y gas”, seguido por “Productos refinados del petróleo”, “Productos pesqueros” y “Sustancias y productos químicos”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “si bien el número es alto”, cerca del 85% de la variación estuvo explicada por el impacto del petróleo y sus derivados. A través de redes sociales, el funcionario señaló que las divisiones vinculadas al complejo energético explicaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 puntos del índice general. Según precisó, si se excluyeran esos rubros, la inflación mayorista habría rondado el 1,1% mensual.

En la misma línea, el economista Federico Filippini, de Adcap Grupo Financiero, consideró que la aceleración del índice “refleja de manera más directa el impacto de la suba del petróleo y los refinados” y estimó que, sin ese efecto externo, el aumento habría sido considerablemente menor.

Los 10 rubros mayoristas que más aumentaron

Petróleo crudo y gas: 22,9%

Productos pesqueros: 16,8

Productos refinados del petróleo: 13,6%

Productos de caucho y plástico 7,4

Sustancias y productos químicos: 5,1%

Muebles y otros productos industriales: 4,6%

Tabaco: 3,3%

Productos de minerales no metálicos 3,1%

Papel y productos de papel: 2,6%

Impresiones y reproducción de grabaciones: 2,4%

Qué pasó con la inflación minorista

En abril de 2026, la inflación minorista se ubicó en 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% de marzo y frenando la tendencia ascendente de los últimos diez meses. El acumulado anual alcanzó 12,3% y la variación interanual fue de 32,4 por ciento. El dato estuvo dentro de las previsiones del equipo económico y de consultoras privadas, que la estimaban entre 2,4% y 2,8 por ciento.

Dentro de los distintos rubros, los precios Regulados lideraron los aumentos con 4,7%, impulsados por subas en transporte y electricidad. El IPC núcleo avanzó 2,3%, principalmente por incrementos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y restaurantes. Los precios Estacionales no tuvieron variación, ya que las subas en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

Transporte registró el mayor incremento entre las categorías con 4,4%, seguido por Educación, que subió 4,2 por ciento. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,5% y Recreación y cultura, 1,0%, siendo los rubros de menor variación.

Por regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor peso en Noreste, Noroeste y Pampeana. En el Gran Buenos Aires, la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, producto de ajustes en alquileres y tarifas eléctricas.