    • 19 de mayo de 2026 - 10:05

    Revuelo por la transmisión de pornografía en una pantalla de una municipalidad: el video

    Una pantalla municipal en Entre Ríos transmitió material pornográfico, generando conmoción local.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades de la Municipalidad de Concordia, Entre Ríos, iniciaron una investigación formal tras la difusión de un video en redes sociales que muestra una pantalla con material pornográfico dentro de la sede comunal. El hecho, que comenzó a circular este sábado por la tarde, generó revuelo en la comunidad local.

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    Según los reportes, las imágenes fueron captadas desde el exterior del edificio municipal. En la grabación se puede observar, a través de una de las ventanas, cómo una de las pantallas internas del recinto proyectaba el contenido explícito durante horas de la noche, en un momento en que el palacio municipal se encontraba cerrado al público y sin actividades oficiales programadas.

    Bajo la lupa: el sector de Mayordomía

    Aunque todavía no se precisó la fecha exacta del incidente, las primeras sospechas de la investigación apuntan hacia el personal del área de Mayordomía.

    Este sector es el encargado de cumplir turnos durante los horarios en los que el municipio no tiene actividad administrativa, lo que los sitúa como los principales responsables del uso de las instalaciones en ese lapso.

    Respuesta oficial

    Desde la comuna confirmaron que ya tienen conocimiento de la existencia del video y aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer el episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.

    La investigación administrativa buscará identificar a la persona encargada del monitor en ese momento y los motivos por los cuales se estaba visualizando dicho material en una dependencia pública.

    El video

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