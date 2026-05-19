Causa Cuadernos: este martes continúa la ronda de declaraciones con Roberto Lavagna como testigo

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) continuará este martes con las declaraciones correspondientes a la denominada “Causa Cuadernos”, donde se investiga el presunto pago de sobornos en contratos de obra pública, y uno de los testigos para esta ronda será el exministro de Economía Roberto Lavagna.

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En la causa, la ex presidenta Cristina Kirchner es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Gobierno Nacional entre 2003 y 2015, acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios.

La ex mandataria, según supo la Agencia Noticias Argentinas, está acusada junto a otros 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

También están convocados la ex diputada nacional Mariana Zuvic y el financista Leonardo Fariña, pero la presencia de éste último se habría cancelado ya que la defensa de Oscar Centeno el autor de los cuadernos, “no tiene ningún interés en interrogarlo”, según dijo su abogado.

Dos días más tarde, el jueves, será el turno de Sergio Oscar Velazquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raul Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

Para la semana siguiente, la última del mes y de solo cuatro días hábiles por el feriado del lunes 25 de mayo, si no hay nuevas modificaciones al cronograma, comparecerían Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos, que declararían el martes 26.

En tanto que el jueves 28 lo harían Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.

Se estima que los testigos Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro, declararán en las primeras audiencias del mes de junio.

El TOF-7 tiene pendientes de resolución los pedidos de incorporación de prueba y los desistimientos de testigos que fueron considerados necesarios luego de las declaraciones de los periodistas Diego Cabot y Candela Ini durante las últimas audiencias.

La investigación se apoyó en las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Planificación Federal. En esos registros, Centeno detalló recorridos y visitas vinculadas a la supuesta recaudación de dinero.__IP__

Durante el proceso judicial, Centeno entregó copias de los cuadernos, luego afirmó que los originales se habían quemado y más tarde reaparecieron. Esa situación generó cuestionamientos de las defensas y derivó en peritajes sobre la autoría y las fechas de las anotaciones.