    • 18 de mayo de 2026 - 16:26

    Aguinaldo para jubilados y pensionados: cómo calcular cuánto cobro

    En junio, los beneficiarios recibirán el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). El paso a paso para hacer el cálculo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En junio, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)cobrarán no solo sus haberes mensuales con aumento, sino también el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

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    Este beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, además de quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

    El aguinaldo se paga en dos cuotas: la primera se acredita junto con los haberes de junio y la segunda en diciembre. El monto corresponde al 50% del haber más alto percibido durante el semestre, es decir, entre enero y junio, sin contar bonos extraordinarios.

    Jubilados y pensionados de ANSeS: cómo calcular el aguinaldo y cuánto aumentarán los haberes en junio 2026

    En junio, las jubilaciones y pensiones de ANSeS aumentarán un 2,6%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC.

    Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de aproximadamente $403.396,63, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarán a $282.377,64.

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    El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor pago mensual percibido en cada semestre. Foto Marcelo Carroll / Archivo Clarín.

    El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor pago mensual percibido en cada semestre. Foto Marcelo Carroll / Archivo Clarín.

    A esos montos se les deberá sumar el bono extraordinario de $70.000 que otorga el Gobierno. En el caso de quienes cobren haberes superiores a la mínima, el bono será proporcional hasta alcanzar los $473.396,63.

    Teniendo en cuenta los valores actualizados, para calcular el monto del SAC, se debe tomar el 50% del haber mensual más alto percibido durante los últimos seis meses, sin tener en cuenta el bono, ya que el refuerzo no forma parte del haber previsional, sino que se paga de forma separada y no es remunerativo.

    En este caso, el valor de referencia será el de junio, ya que será el más elevado del semestre por el aumento aplicado.

    • Los jubilados de la mínima cobrarán $201.698,32 de aguinaldo.
    • Los beneficiarios de la PUAM percibirán $161.358,65 de aguinaldo.
    • Los beneficiarios de las PNC por Invalidez y Vejez recibirán $141.188,82 de aguinaldo.

    Al sumar el haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, los montos totales a cobrar quedarían de esta manera:

    • Jubilación mínima: $675.094,95 ($403.396,63 de haber + $201.698,32 de aguinaldo + $70.000 de bono)
    • PUAM: $554.075,95 ($322.717,30 de haber + $161.358,65 de aguinaldo + $70.000 de bono)
    • PNC por Invalidez y Vejez: $493.566,46 ($282.377,64 de haber + $141.188,82 de aguinaldo + $70.000 de bono).

    ¿Cuál es la fecha de cobro del aguinaldo de ANSeS en junio 2026?

    La ANSeS realizará la liquidación del SAC de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. De esta manera, los jubilados y pensionados recibirán en junio el aguinaldo junto con el cobro de sus haberes mensuales.

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    El aguinaldo se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales.

    El aguinaldo se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales.

    Como todos los meses, el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 8 de junio, según la terminación del DNI. En cambio, quienes superan la mínima tendrán depositados sus haberes entre el 23 y el 29 de junio.

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