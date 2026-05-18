Milei dio una charla sobre economía a alumnos de una universidad privada

En la mañana de este lunes, el presidente Javier Milei dio una charla sobre economía en un aula de la Universidad de San Andrés, en su sede en San Isidro . “En modo profesor” , escribió en su cuenta de X Santiago Oría , director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación.

La exposición del mandatario tuvo lugar una semana después de que se llevara adelante una masiva cuarta Marcha Federal Universitaria , convocada en reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y la actualización salarial para docentes y no docentes.

El presidente Javier Milei disertó esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, lo acompañó Federico SturzeneggerPresidencia

Desde Presidencia informaron que en la disertación también estuvieron presentes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman .

El presidente Javier Milei disertó esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, lo acompañó Federico SturzeneggerPresidencia

El mandatario dio la charla en el curso que dicta el ministro Sturzenegger, en esa casa de estudios, en la materia Macroeconomía Avanzada. “Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse”, agregó Oría.

"Muchas gracias a los alumnos de la Universidad de San Andrés por tanto afecto y tan grato momento", escribió Milei en X tras su paso por la casa de estudios, y adjuntó un video de su encuentro con el cuerpo estudiantil.

La visita, que tuvo carácter sorpresivo, se produjo en medio de la tensión entre el Gobierno y el sistema universitario nacional. La ley de financiamiento universitario —cuyo cumplimiento es reclamado por rectores, docentes y estudiantes— busca garantizar partidas para las universidades públicas y actualizar los salarios del sector de acuerdo con la inflación.

El Gobierno, sin embargo, relativizó el alcance de la movilización realizada el martes pasado y mantiene demorada la distribución de fondos contemplados en la normativa. Según denuncian sectores universitarios, la administración nacional lleva cinco meses sin transferir los $80.000 millones previstos por la ley y el presupuesto asignado representa aproximadamente la mitad de lo solicitado por los rectores.

Marcha multitudinaria

Una multitud acompañó el martes 12 la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia la Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Milei, cumplí la ley”, decían esta vez los carteles con los que la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario habían copado la Avenida de Mayo.