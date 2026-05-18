    • 18 de mayo de 2026 - 09:07

    Javier Milei volvió a defender a Espert: "Fue una operación política e infame"

    El Presidente apoyó al ex candidato a diputado y apuntó contra periodistas: “Hicieron mierda a un tipo inocente”.

    Milei y Espert, en sus viejas épocas.

    Milei y Espert, en sus viejas épocas.

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    El presidente Javier Milei publicó este domingo un durísimo mensaje en la red social X en defensa del diputado José Luis Espert, al asegurar que fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública.

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    A través de un extenso posteo en X, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente.

    “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei en X, ex Twitter.

    A través de un extenso posteo, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente.

    “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei.

    El jefe de Estado defendió además la trayectoria personal y profesional de Espert y cuestionó las acusaciones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó el mandatario en uno de los tramos más duros del mensaje.

    Críticas a periodistas y dirigentes políticos

    En el mismo posteo, Milei cargó especialmente contra sectores del periodismo y la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”.

    “Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó.

    Además, consideró que muchos periodistas y dirigentes deberían pedir “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”.

    El Presidente cerró su publicación con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

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