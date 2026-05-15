Ajustazo de Milei sobre rutas nacionales: golpea fuerte en la obra de la Ruta 40 Sur en San Juan

El impacto financiero se traduce en una quita de 2.025.729.177 pesos que estaban destinados a la Ruta 40 Sur.

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El Gobierno Nacional oficializó un severo recorte en las partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura vial, una decisión que impacta de lleno en la provincia de San Juan y profundiza la incertidumbre sobre la obra pública.

Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dispusieron una reasignación de recursos que resta casi 30.000 millones de pesos al mantenimiento y construcción de rutas nacionales, contradiciendo los anuncios realizados por el Ejecutivo apenas doce días atrás ante el Congreso.

En el territorio sanjuanino, el golpe financiero se traduce en una quita de 2.025.729.177 pesos que estaban destinados a la Ruta 40 Sur. Este ajuste afecta específicamente a la Sección II de la Autopista Tramo Sur, que comprende el trayecto entre Cochagual y Tres Esquinas en el departamento Sarmiento.

A pesar de que el proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y tenía asignados más de 24.755 millones para este año, la Nación optó por reducir los fondos de un corredor considerado estratégico para la región.

La parálisis en este sector de la ruta no es nueva, pero el recorte presupuestario agrava un escenario que ya era crítico. Las labores se encuentran suspendidas desde marzo debido a la falta de pago de certificados de obra que Vialidad Nacional adeuda a las empresas contratistas desde septiembre de 2025. Esta situación derivó en la desvinculación de casi un centenar de trabajadores de la construcción, dejando el proyecto con un avance que apenas alcanza el 8% tras dos años de ejecución.