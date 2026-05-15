Milei recibió a Adorni y buscan una nueva agenda de propuestas para las próximas semanas

El Gobierno finaliza una nueva semana, que no estuvo exenta de novedades ligadas a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , pero como contraparte registró señales económicas que fueron festejadas desde el Ejecutivo: una de ellas es el dato de inflación de abril de 2,6%, que fue 0,8 puntos menor respecto del pico del mes anterior.

En la administración libertaria consideran que en las próximas semanas van a poder imponer una agenda más propositiva y relegar la fase defensiva en la que se los vio inmersos durante los últimos dos meses.

En ese marco, Adorni fue esta mañana a la Quinta de Olivos a reunirse con el presidente Javier Milei con el objetivo de para repasar anuncios para las próximas semanas y dar seguimiento a cada uno de los hitos de gestión de los ministerios, confirmaron desde su entorno a Infobae .

El encuentro comenzó a las 9.30 horas y se extendio por casi dos horas. “Hablaron de temas de gestión y de asuntos vinculados a la política internacional”, indicaron desde la Casa Rosada, y es que para el último tramo del encuentro había sido convocado el canciller Pablo Quirno.

No fue otra cosa que uno de los habituales cara a cara que Adorni suele mantener con el jefe de Estado en la Residencia Presidencial. Estos encuentros se dan casi semana por medio y tira por la borda cualquier especulación sobre una reunión de último momento para tratar asuntos de urgencia. “Ya estaba planificada desde hace días y es sobre el repaso de la gestión en general”, afirman fuentes inobjetables.

El jefe de Gabinete tiene el sostén absoluto de parte del Presidente. Así se ratificó exactamente una semana atrás en la reunión que mantuvo la cúpula de funcionarios y ministros en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Milei habló la primera media hora acerca del panorama de la gestión y sobre porqué había que apoyar a Adorni en medio del avance de sus causas judiciales. “No vamos a tirar a nadie por la ventana”, marcó, dando a entender que hacerlo iba a ser un daño hacia el sostenimiento de otras personas en su gobierno.

Pese a que hay un segmento importante de funcionarios que cree que Adorni debe tener la voluntad propia de dar un paso al costado hasta explicar su situación, el mensaje fue captado por la plana mayor del Gobierno.

La Mesa Política

Fue así que al inicio de esta semana presidió la reunión de Mesa Política junto a la mayoría de los funcionarios de alto calibre del Gobierno y, luego, fue el representante de la Casa Rosada en la inauguración de una planta solar de YPF Luz en Mendoza, el cual configura un anuncio de alto componente simbólico para el mileismo por ser la primera inversión que logra estar operativa a partir de la aprobación del RIGI.

Con ese marco, está tomada la decisión política de que Adorni se acomode nuevamente como un funcionario gravitante en el esquema de las actividades de Gobierno. Esto es algo que se quiso comenzar a hacer el lunes de la semana pasada con la conferencia que se realizó con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, pero las declaraciones del contratista Matías Tabar fueron un cimbronazo que afectaron la agenda libertaria de toda esa semana.

Aquello configuró un pico de máxima tensión con parte del oficialismo, que vieron en esos episodios un nuevo intento fallido por instalar una normalidad política y la necesidad de que se generaran explicaciones contundentes de parte del otrora vocero presidencial. Quien lideró esa postura de manera pública fue Patricia Bullrich.

¿Puede ser la semana próxima un nuevo intento al respecto? Es lo que al interior del Gobierno eligen creer a sabiendas de que hay nuevos revelaciones en materia judicial al respecto de movimientos de fondos en billeteras de criptomonedas. En paralelo a eso, el jefe de Gabinete dice a los suyos que en cuestión de dos o tres semanas estaría en condiciones de entregar su declaración jurada bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Justo en ese momento esperan que la cercanía con el comienzo del Mundial baje el foco de la sociedad en las noticias políticas.

En el plano de las prioridades presidenciales, Milei adelantó en una entrevista con el programa After Market de Neura que su gobierno busca aplicar una batería de reformas estructurales instrumentables por decreto o por vía legislativa, entre las que se destaca el “super RIGI”, orientado a atraer inversiones en sectores que aún no existen en la Argentina. El mandatario precisó que ese régimen apuntaría, en particular, a posicionar al país como un polo de inteligencia artificial, sin costo fiscal para el Estado dado que se trataría de actividades sin base imponible previa.

Ayer hubo una primera aproximación del oficialismo a lograr aprobaciones parlamentarias. El Senado sancionó ayer la Ley de Regularización de Armas, aprobó tratados internacionales y aprobó por extenso margen (más de dos tercios de la cámara) el pliego para extender el cargo judicial del camarista Carlos “Coco” Mahiques. En Diputados está la intención de sesionar la semana próxima con un temario que incluye la denominada “Ley de Hojarasca” —destinada a derogar legislación obsoleta—, y un proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de subsidios al gas natural en zonas frías.

Pese a todo, no es una agenda que crean que sirva para modificar la realidad del metro cuadrado del electorado. “El foco sigue estando en la economía. Todo lo que hagamos para poder imponer desde la política nos ayuda a que el foco de las reformas y nuestro horizonte no se vea desviado”, analizó un funcionario a Infobae.