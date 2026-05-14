    • 14 de mayo de 2026 - 14:02

    Manuel Adorni inauguró en Mendoza el primer proyecto energético del RIGI

    El jefe de Gabinete se presentó en la localidad de Las Heras para la inauguración del parque solar más grande del país. Planteó: “Atrás quedaron los gobiernos de mirada cortoplacista”.

    El presidente de YPF, Horacio Marín,; junto al gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de gabinete Manuel Adorni, en la inauguración del parque solar El Quemado.

    El presidente de YPF, Horacio Marín,; junto al gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de gabinete Manuel Adorni, en la inauguración del parque solar El Quemado.

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    Fue un evento muy trascendente, ya que la iniciativa de "YPF Luz" ha sido la primera en ser realizada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

    "Es muy impresionante lo que hay acá, Argentina tiene un futuro muchísimo mejor que el que conocemos", fueron las primeras palabras de Adorni, quien padeció alguna demora en la entrega del discurso escrito que tenía pensado pronunciar.

    Y agregó más adelante: "Este gobierno piensa la política pública como una herramienta que le garantice al sector privado las condiciones necesarias para apostar a largo plazo y finalmente crecer".

    El jefe de gabinete destacó la inversión de 220 millones de dólares en el parque solar y sostuvo que el conjunto de proyectos abarcados por el RIGI provocará "un impacto anual positivo en la balanza comercial estimado en 40.000 millones de dólares".

    Adorni puso en valor también otras medidas de gestión, como la reforma laboral y la ley de Glaciares. "Hoy la Nación y las provincias mantienen un vínculo estrecho porque comparten el mismo norte", expresó.

    "El RIGI es federalismo puro, es federalismo en serio", afirmó. Y cerró con la frase: "Estamos en el camino correcto". Después dejó el evento sin dar declaraciones a la prensa.

    Qué dijo el presidente de YPF

    Entre los presentes también aparece el presidente de YPF, Horacio Marín, quien dio el primer discurso del acto. "Todos los días me levanto orgulloso de trabajar en YPF. Hemos hecho el parque más grande de la Argentina en un año", expresó.

    La presencia de Adorni es el dato más relevante, ya que, en medio de los cuestionamientos en su contra, hasta una de las figuras del cornejismo, como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, lo han criticado: “Debería presentar su renuncia indeclinable”, señaló ayer el jefe comunal.

    Caputo no viajó a Mendoza al final por "problemas de agenda", según comunicó su entorno, a pesar de que por medio de las redes sociales realizó un anuncio importante: señaló que el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, fue aprobado para ingresar al RIGI con una inversión total de 891 millones de dólares.

    El "compre mendocino" en el discurso de Cornejo

    El gobernador mendocino Alfredo Cornejo dirigió el último de los discursos. Señaló, entre otras cosas, que "hay quienes se rasgan las vestiduras hablando del ambiente y esto es cuidar el ambiente, una energía que es realmente limpia, complementaria a otras".

    Cornejo volvió a pedir que una reforma fiscal y destacó que Mendoza no tiene una ley de "compre mendocino".

    "A excepción de otras provincias donde está YPF u otras grandes empresas, no tiene ley de compre mendocino. Y eso es anticultural, porque en la mayoría de las provincias se le ponen restricciones a quienes vienen de afuera", destacó.

    Y agregó: "No se crean que no sería bienvenido para la mayoría de la dirigencia empresarial mendocina que este gobernador pusiera una ley de 'compre mendocino'".

    Luego celebró la inclusión de PSJ en el RIGI, aunque mencionó una cifra inferior a la que señaló Caputo. "Son 650 millones de dólares, con muchos empleos directos en la primera parte y con muchísimos empleos indirectos en esa primera parte, con su construcción".

    Fuente: Los Andes.

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