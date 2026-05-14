El ministro Caputo anunció que PSJ Cobre Mendocino entró al RIGI: los detalles del proyecto

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión total de 891 millones de dólares lo que corresponde a la inversión total del proyecto incluido mantenimiento y cierre, informó Diario Los Andes .

Según el INDEC, la inflación fue de 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La iniciativa apunta a posicionar a Cuyo como uno de los polos exportadores de cobre más importantes del país en los próximos años.

"En el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país", dijo Caputo en X, al anunciar también el ingreso al RIGI del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy (inversión de US$ 1.241 millones). "Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos", agregó.

La aprobación de PSJ representa un hito para el sector minero mendocino y para el RIGI, el esquema de Javier Milei diseñado para atraer capitales a proyectos estratégicos vinculados a minería, energía e infraestructura. En este caso, PSJ Cobre Mendocino es uno de los principales desarrollos de gran escala vinculados al cobre en avanzar dentro del régimen.

El proyecto está emplazado en Uspallata , una zona con fuerte potencial geológico y que desde hace años forma parte del debate sobre el desarrollo minero en Mendoza.

La iniciativa promete generar empleo, movimiento económico y abrir una nueva etapa para las exportaciones provinciales, en un contexto donde el cobre gana peso a nivel global por la transición energética y la demanda tecnológica.

"Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi 30 mil millones de dólares, mientras hay otros 20 en evaluación", destacó Caputo al hacer el anuncio de los nuevos ingresos al esquema del RIGI.

"Hoy Mendoza da otro paso significativo en la política que estamos llevando adelante para desarrollar la actividad minera. La provincia confirma su segundo proyecto RIGI y PSJ Cobre Mendocino está cada vez más cerca de convertirse en una realidad", celebró la ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, haciendo referencia al parque solar El Quemado, que fue el primero.

PSJ Cobre Mendocino: cómo es el proyecto

El proyecto en Uspallata contempla una inversión estimada en 630 millones de dólares para la etapa de construcción (US$ 891 millones en total con mantenimiento y cierre), lo que permitiría encarar su desarrollo bajo condiciones definidas tanto desde el plano regulatorio como financiero.

En paralelo, desde PSJ ya confirmaron en abril que se avanzó en la incorporación del Royal Bank of Canada (RBC) como agente financiero, entidad que tendrá a su cargo la estructuración del financiamiento y el proceso de selección de potenciales oferentes interesados en participar del desarrollo.

Dentro de los avances técnicos, en marzo de 2026 comenzó la campaña de perforaciones in-fill, incluida en los estudios previos a la construcción. Estas tareas buscan mejorar la precisión de la información geológica del yacimiento y optimizar el diseño final del proyecto. El programa prevé 28 perforaciones y alrededor de 12.000 metros de trabajo, con el objetivo de transformar recursos inferidos en recursos medidos y consolidar la información disponible.

Al mismo tiempo, el proyecto avanza en distintas áreas estratégicas, que abarcan desde la planificación técnica y el desarrollo comunitario hasta el financiamiento y la adecuación a estándares internacionales, con la meta de iniciar la construcción en 2027.