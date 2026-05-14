    • 14 de mayo de 2026 - 10:29

    Coca Cola busca personal en la región: los puestos que ofrece y dónde cargar tu CV

    La compañía de gaseosas está en la búsqueda de gente para sus plantas.

    Coca Cola busca personal para sus diferentes plantas.

    Coca Cola busca personal para sus diferentes plantas.

    Foto:

    Coca Cola anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas plantas y oficinas del país, con casi una decena de puestos disponibles en áreas como logística, producción, administración y ventas.

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    La mayoría de las oportunidades laborales son presenciales y full time, aunque también se incluyen pasantías para quienes buscan sumar experiencia dentro de la compañía.

    Estas vacantes abarcan áreas de producción y manufactura, abastecimiento y logística, comercial y ventas, administración y finanzas, con distintas modalidades según la posición.

    LOS PUESTOS QUE OFRECE COCA COLA:

    • Pasante de Depósito - Planta Córdoba - Abastecimiento y Logística / Almacén / Depósito / Expedición

    -Pasantía - Presencial

    • Promotor/a de Ventas - Córdoba CAPITAL - Comercial, Ventas y Negocios / Ventas

    -Presencial

    • Supervisor/a de Aseguramiento de Calidad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina - Producción y Manufactura / Calidad

    -Presencial

    • Pasante de Almacén - Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina - Abastecimiento y Logística / Almacén / Depósito / Expedición

    -Pasantía -Presencial

    • Analista de Producción - MENDOZA - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina - Producción y Manufactura / Producción

    -Full-time - Presencial

    • Analista de Planeamiento de Materias Primas e Insumos - Córdoba, Argentina - Abastecimiento y Logística / Logística

    -Full-time - Híbrido

    • Pasante de Producción- Planta Córdoba - Argentina - Producción y Manufactura / Producción

    -Pasantía -Presencial

    • Analista de Tesorería - Córdoba, Argentina - Administración, Contabilidad y Finanzas / Tesorería

    -Full-time - Híbrido

    • Coordinador de Mantenimiento Edilicio Logístico - Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina - Abastecimiento y Logística / Logística

    -Full-time - Presencial

    Cómo postularse a un empleo en Coca Cola Argentina

    Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina.

    El proceso de postulación es completamente online y deben hacerlo ingresando AQUÍ

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