Coca Cola busca personal en la región: los puestos que ofrece y dónde cargar tu CV

Coca Cola anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas plantas y oficinas del país, con casi una decena de puestos disponibles en áreas como logística, producción, administración y ventas.
La compañía de gaseosas está en la búsqueda de gente para sus plantas.
Coca Cola anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas plantas y oficinas del país, con casi una decena de puestos disponibles en áreas como logística, producción, administración y ventas.
La mayoría de las oportunidades laborales son presenciales y full time, aunque también se incluyen pasantías para quienes buscan sumar experiencia dentro de la compañía.
Estas vacantes abarcan áreas de producción y manufactura, abastecimiento y logística, comercial y ventas, administración y finanzas, con distintas modalidades según la posición.
-Pasantía - Presencial
-Presencial
-Presencial
-Pasantía -Presencial
-Full-time - Presencial
-Full-time - Híbrido
-Pasantía -Presencial
-Full-time - Híbrido
-Full-time - Presencial
Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina.
El proceso de postulación es completamente online y deben hacerlo ingresando AQUÍ