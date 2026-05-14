Coca Cola busca personal en la región: los puestos que ofrece y dónde cargar tu CV

Coca Cola anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas plantas y oficinas del país, con casi una decena de puestos disponibles en áreas como logística, producción, administración y ventas.

Por Redacción Diario de Cuyo

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La mayoría de las oportunidades laborales son presenciales y full time, aunque también se incluyen pasantías para quienes buscan sumar experiencia dentro de la compañía.

Estas vacantes abarcan áreas de producción y manufactura, abastecimiento y logística, comercial y ventas, administración y finanzas , con distintas modalidades según la posición.

Promotor/a de Ventas - Córdoba CAPITAL - Comercial, Ventas y Negocios / Ventas

-Presencial

Supervisor/a de Aseguramiento de Calidad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina - Producción y Manufactura / Calidad

-Presencial

Pasante de Almacén - Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina - Abastecimiento y Logística / Almacén / Depósito / Expedición

-Pasantía -Presencial

Analista de Producción - MENDOZA - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina - Producción y Manufactura / Producción

-Full-time - Presencial

Analista de Planeamiento de Materias Primas e Insumos - Córdoba, Argentina - Abastecimiento y Logística / Logística

-Full-time - Híbrido

Pasante de Producción- Planta Córdoba - Argentina - Producción y Manufactura / Producción

-Pasantía -Presencial

Analista de Tesorería - Córdoba, Argentina - Administración, Contabilidad y Finanzas / Tesorería

-Full-time - Híbrido

Coordinador de Mantenimiento Edilicio Logístico - Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina - Abastecimiento y Logística / Logística

-Full-time - Presencial

Cómo postularse a un empleo en Coca Cola Argentina

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina.

El proceso de postulación es completamente online y deben hacerlo ingresando AQUÍ